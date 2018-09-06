Волейболист и хоккеист, которых вчера депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев обвинил в нападении на него, рассказали свою историю драки. По их словам, всё было наоборот — народный избранник со своим сыном их избил.



Павел (на фото) и его брат зафиксировали травмы в больнице

— Я шёл по улице, и ко мне подъехала машина, — рассказал 21-летний Павел Борисов. — Люди, которые сидели в ней, предложили мне работу — дали предвыборные листовки и деньги. Попросили раскидать агитки по подъездам и сказали, в каких домах. Я раскидал их в трёх подъездах и начал заходить в следующий, и тут ко мне подошли депутат Сергей Балабаев и его сын Никита. Я подумал, что, может, они мне ещё работу предложат. Но они начали меня бить. А я их бить не стал, потому что знаю, что депутатов бить нельзя.



17-летний брат Павла Денис говорит, что ему тоже досталось.

Денис уверяет, что депутат душил его, и теперь у парня болит шея

— Я вступился за Пашу и попытался разнять драку, — добавил он. — Но один начал меня душить, а второй бить рукой. Депутат мне наступил своим ботинком на пальцы и сказал: «Прощайся со своей хоккейной карьерой». Кто-то из Балабаевых вызвал полицию, и они держали меня и не отпускали, пока те не приехали. Теперь у меня болят лицо, шея и челюсть.



Парни показали гематомы и ссадины на теле и сказали, что все травмы они зафиксировали у медиков. После инцидента побывал в больнице и депутат Сергей Балабаев. У него своя версия — говорит, что напали на него. Поэтому он и вызвал полицию.



Кто был не прав — Борисовы или Балабаевы — теперь предстоит выяснять правоохранительным органам. Заявления в полицию написали обе стороны.

