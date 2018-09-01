Песни с нового альбома уже можно скачать в интернете

Сегодня ярославские музыканты из группы «Мамульки BEND» презентуют свой новый альбом «Письма счастья». Но, правда, не весь, а только первую часть.



— Мы решили, что первая часть должна выйти 1 сентября, а вторую мы презентуем весной, — на 20-летие группы, — рассказал художественный руководитель музыкального коллектива Максим Семёнов. — Альбом ждал своего появления пять лет, и из накопившегося за это время материала мы выбрали лучшее.



Альбом получился выдержанным в стиле «Мамулек» 2002–2003 годов. Первая его часть примечательна совместной песней ярославцев с группой ILWT.



Услышать новые песни вживую поклонники группы 13 сентября в Москве и 12 октября в Ярославле. Но треки уже можно скачать в интернете и оценить прямо сейчас. А ещё на нашем сайте можно посмотреть клип, который недавно записал Максим Семёнов.

