Лидер ярославской группы «Мамульки BEND» Максим Семёнов презентовал свой новый клип. Это его авторская работа — все инструменты музыкант записывал лично.



— Я решил донести мысль, что всё, что с нами происходит, — это только личная заслуга каждого, и не стоит забывать о простых и очень важных вещах, — рассказал Максим Семёнов.

Максим Семёнов решил донести с помощью клипа до зрителей серьёзные вещи

Клип записали часа за два. Как говорит Максим Семёнов, дольше грим накладывали, чем снимали.



К Новому году «Мамульки» выпускали ещё один клип на песню 25-летней давности. Корреспонденты 76.ru уже публиковали это видео.

