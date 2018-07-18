«Решил донести мысль»: лидер «Мамулек» записал новый клип
18 июля 2018 08:02
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Лидер ярославской группы «Мамульки BEND» Максим Семёнов презентовал свой новый клип. Это его авторская работа — все инструменты музыкант записывал лично.
— Я решил донести мысль, что всё, что с нами происходит, — это только личная заслуга каждого, и не стоит забывать о простых и очень важных вещах, — рассказал Максим Семёнов.
Клип записали часа за два. Как говорит Максим Семёнов, дольше грим накладывали, чем снимали.
К Новому году «Мамульки» выпускали ещё один клип на песню 25-летней давности. Корреспонденты 76.ru уже публиковали это видео.
Фото: Максим Семёнов
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