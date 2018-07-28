Водитель не справился с управлением

Сегодня днём на улице Малая Пролетарская возле дома № 3 опрокинулся мотоцикл, на котором ехали два человека.



— Водитель не справился с управлением, и мотоцикл «БМВ» опрокинулся на дороге, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.



Мужчина ехал с пассажиркой. Оба в ДТП получили травмы, к счастью, несерьёзные. Медики на месте оказали помощь обоим и отпустили по своим делам.



Вчера мотоциклист не поделил дорогу с автомобилем на Московском проспекте.

