В Ярославле на дороге опрокинулся мотоцикл: пострадали два человека
28 июля 2018 20:13
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Сегодня днём на улице Малая Пролетарская возле дома № 3 опрокинулся мотоцикл, на котором ехали два человека.
— Водитель не справился с управлением, и мотоцикл «БМВ» опрокинулся на дороге, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
Мужчина ехал с пассажиркой. Оба в ДТП получили травмы, к счастью, несерьёзные. Медики на месте оказали помощь обоим и отпустили по своим делам.
Вчера мотоциклист не поделил дорогу с автомобилем на Московском проспекте.
Фото: МЧС
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