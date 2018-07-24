Мы посмотрели обои от Киркорова

В Ярославле продают обои… от Киркорова. Мы, когда узнали, сначала спели. Хором, конечно, все хиты короля эстрады. А потом стало интересно: обои тоже в перьях и стразах, как и сам певец? Поэтому отправились в магазин, куда их привезли.

Оказалось, что нет. Вполне себе обычные, с небольшим узором. Такие не отличишь от любых других.

- А у вас, правда, есть обои от Киркорова? - спрашиваем.

- А вам зачем? - продавец посмотрела на нас с подозрением. То ли эти обои - такая необыкновенная ценность здесь, то ли опасаются происков конкуретов.

- Прикоснуться к прекрасному. Услышать пение обоев, как обещала реклама, - чистосердечно признались мы. В голове так и крутилась «Ты единственная моя-я-я...».

Нам великодушно разрешили и показали стеллажи с обоями. И каталог, где певец в пиджаке такой же «обойной» расцветочки. Ах!

- Обои делает итальянская фабрика. Покупают хорошо. И не только фанаты Киркорова, а обычные люди, - рассказали нам в магазине.



Обои разлетаются на "ура"

Стоят они по 3800 за рулон. На стандартную комнату в 15-16 метров уйдёт четыре рулона. То есть, за удовольствие хвастануть дизайном от Киркорова придётся выложить 15200. Ничего себе! Конечно, хотелось бы, чтобы за такие деньги обои, действительно пели. Нашептывая в спальне, например, «Зайка моя...» Но, не поют, к сожалению.



В магазине нам рассказали, что в продаже есть ещё обои и от Вячеслава Зайцева. Дешевле, чем от Киркорова. И их тоже берут только в путь. Мы посмотрели на всё это великолепие, но покупать не стали. Ждём, когда Леонардо ди Каприо обои делать начнёт.

