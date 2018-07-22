Внедорожник едет по пешеходной тропке

Можно припарковаться не по правилам, а можно быть слишком наглым владельцем джипа, которого невзлюбил весь двор. Ярославцы в соцсетях пристыдили соседа на огромном внедорожнике, которому плевать на пешеходов.

Наглый водитель у дома № 41 по улице Панина почему-то решил, что асфальтированная дорожка для пешеходов, подойдет и для него. Тропка идёт через железнодорожный переезд, где местные жители заботливо уложили деревянные мостки, чтобы мамам с колясками было удобнее переезжать через рельсы. Здесь же практически ежедневно приноровился ездить водитель внедорожника, тем самым ещё и разбивая грунтовую дорогу, ведущую ко двору.

— Какой-то добрый человек сделал мостик для мам с колясками, а не для того, чтобы джипы все ломали, — говорит Любовь Бурова, она живёт рядом. — Каждый день хожу через этот мостик. Вернее, через то, что от него осталось.

— У этого дядьки слишком крутой джип. Вот так у нас по пешеходным переходам ездит, — снимает местный житель автохама на видео.

Однако в сети не все поддержали жителей и пешеходов.

— По дорогам Брагино даже такие джипы ездить бояться, — иронизирует Артём Алмазов в группе «Подслушано в Ярославле».

— В том районе давно нужен проезд. По зиме там почти все ездят, — вторит ему другой подписчик.

Накануне в Ярославле такси влетело в ларёк с шаурмой.