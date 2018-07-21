В Ярославле такси влетело в ларёк с шаурмой: видео
21 июля 2018 11:06
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Сегодня около восьми часов утра в Ярославле произошла авария. На перекрестке проспекта Ленина и улицы Свердлова в ларёк с шаурмой врезалась машина такси.
— Вот это бомбануло! — обсуждают в ларьке продавцы. Влетел к нам со всей силы, побил фасад. Вроде как водитель был пьян.
В аварии никто не пострадал. У машины разбита передняя часть, а осколки авто и стекол ларька разлетелись на несколько метров вокруг.
Фото: Ольга Прохорова
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