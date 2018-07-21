У машины смята вся передняя часть

Сегодня около восьми часов утра в Ярославле произошла авария. На перекрестке проспекта Ленина и улицы Свердлова в ларёк с шаурмой врезалась машина такси.

— Вот это бомбануло! — обсуждают в ларьке продавцы. Влетел к нам со всей силы, побил фасад. Вроде как водитель был пьян.

Машина смяла ларёк

В аварии никто не пострадал. У машины разбита передняя часть, а осколки авто и стекол ларька разлетелись на несколько метров вокруг.