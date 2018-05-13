На пляж к отдыхающим ярославцам по Волге приплыла гадюка

Отдыхающие начали бесстрашно подходить к змее и снимать её

Сегодня днём отдыхающие на берегу Волги ярославцы встретили змею. Гадюка приплыла на берег, немного полежала, свернувшись в клубок, на отмели и поползла по песку по своим делам.

— Змею увидели на пляже Волги в районе Радиозавода, — написали снявшие змею на видео ярославцы в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте».

Люди бесстрашно подходили к змее и снимали её на телефон, споря, ядовитая змея к ним приплыла или нет, и даже хотели чем-то подцепить незваную гостью пляжа.

— Весной яд токсичнее, кстати, написал в комментариях Дмитрий Хазов. — Так что не отделаешься температурой и одышкой в случае чего.

Ярославские зоологи советуют не приближаться к змеям, если уж получилось с ними встретиться.

— Если вы встретили змею, не делайте никаких резких движений, она уползёт сама, — рассказала завкафедрой зоологии ЯГПУ Елена Анашкина.

Скоро у змей начнутся так называемые змеиные свадьбы, когда они становятся особенно агрессивными. Специалисты рассказали, когда не стоит ходить в леc, чтобы случайно не наткнуться на змеиный клубок.