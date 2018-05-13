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На пляж к отдыхающим ярославцам по Волге приплыла гадюка
13 мая 2018 18:06
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Сегодня днём отдыхающие на берегу Волги ярославцы встретили змею. Гадюка приплыла на берег, немного полежала, свернувшись в клубок, на отмели и поползла по песку по своим делам.
— Змею увидели на пляже Волги в районе Радиозавода, — написали снявшие змею на видео ярославцы в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте».
Люди бесстрашно подходили к змее и снимали её на телефон, споря, ядовитая змея к ним приплыла или нет, и даже хотели чем-то подцепить незваную гостью пляжа.
— Весной яд токсичнее, кстати, написал в комментариях Дмитрий Хазов. — Так что не отделаешься температурой и одышкой в случае чего.
Ярославские зоологи советуют не приближаться к змеям, если уж получилось с ними встретиться.
— Если вы встретили змею, не делайте никаких резких движений, она уползёт сама, — рассказала завкафедрой зоологии ЯГПУ Елена Анашкина.
Фото: Подслушано в Ярославле /VK.com
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