Женщину задержали

В Ярославле произошло жестокое убийство: 30-летняя женщина забила другую разделочной доской. Две ярославны были подругами. В тот вечер в сентябре 2017 года обвиняемая пришла к своей подруге в гости в одну из квартир на улице Белинского. Посиделки проходили весело: подружки выпили, стали рассказывать друг другу задушевные истории. Но когда алкоголь уже лился рекой, женщины поссорились. Тогда одна из них схватила первое, что под руку попалось, — разделочную доску — и стала избивать другую.

— Потерпевшая скончалась от тупой черепно-мозговой травмы. В отношении жительницы Ярославля возбудили уголовное дело. Оно направлено в суд, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.