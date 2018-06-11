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Мэр Ярославля снова позвал к себе Дмитрия Носова, и он приехал
11 июня 2018 09:39
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Российский дзюдоист и незадавшийся заместитель мэра Ярославля Дмитрий Носов снова приехал к Владимиру Слепцову. В своих историях в Instagram он рассказал, зачем приехал на этот раз и что здесь делает.
— У моего друга, товарища и соратника мэра города Ярославля день рождения. Как выдумаете, что мы тут делаем? Мы подтягиваемся. Он всех сразу затащил.
Вчера мэру Ярославля Владимиру Слепцову исполнилось 46 лет. Он получил много поздравлений и остался этим доволен.
— Спасибо всем за тёплые слова, за поздравления, — написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте». — Очень приятно читать ваши пожелания и напутствия. При такой поддержке хочется еще больше сделать для родного города!
Дмитрий Носов этой весной уже отметился скандалом в Ярославле. Он приехал сюда и сразу начал наводить в городе порядок. Активно стал бороться с незаконной продажей алкоголя. А ещё агитировать ярославцев за здоровый образ жизни. Вместе с мэром Ярославля Носов по вечерам занимался в спортзале. Но вдруг стали известны интересные подробности: оказывается, Дмитрий Носов неофициально работал в мэрии и замом мэра оказался ненастоящим. Ему пришлось уехать в Москву.
Фото: Дмитрий Носов/Instagram.com
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