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Город

Ядовитый фильтрат течёт в ручей: независимая экспертиза опубликовала пробы воды из реки Нора

22 мая 2018 10:49
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Ярославль, мусорный скандал

В начале мая на полигоне «Скоково» взяли пробы воды, почвы и воздуха на экспертизу. Одну проверку устроили по заказу правительства региона в ярославском центре лабораторного анализа. Другую член общественной палаты Ярославской области Людмила Шабуева отнесла в лабораторию научно-исследовательского института «Ярсинтез».

Результаты первой экспертизы оказались удачными — превышений вредных веществ нигде не обнаружили. Подробнее мы писали здесь.

Член общественной палаты Людмила Шабуева взяла на проверку пробы в других местах: сам фильтрат, воду из ручья, текущего в двух метрах от границы полигона и впадающего следом в реку Нора.

— Фильтрат, так называют сток с полигона, даже внешне не похож на воду: с виду он непрозрачный, вязкий и склизкий. К тому же он черного цвета и отвратительно воняет. Этот фильтрат мы взяли на исследование, — рассказала Людмила Шабуева. — Буквально в двух метрах от канавы с фильтратом, находящейся ещё на территории полигона, протекает ручей, который, по словам работников, к полигону уже не относится. Никаких специальных заградительных устройств, которые бы их разделяли, нет. Ручей через 500 метров вливается в реку Нору, которая впадает в Волгу выше водозабора, и вряд ли узкая грунтовая насыпь может стать серьезным барьером на пути вредных веществ со свалки.

По словам общественницы, сам фильтрат ужасен не только внешне, он целиком состоит из опасных веществ: в 700 раз в нём превышено содержание ионов аммония, в 25 раз тяжёлого металла кадмия относительно с предельно-допустимыми нормами непитьевой воды в Волге.

— Теперь возьмем результаты из соседнего ручья и сравним: аммоний превышен в 54 раза, ХПК (химическое потребление кислорода) в 4 раза и тот самый самый кадмий — тоже в 10 раз выше нормы, — рассказывает Людмила Шабуева. — И в канаве с фильтратом, и в ручье у нас превышена норма одинаковых загрязнителей. Как и следовало ожидать, границы полигона существуют только на бумаге. Вредные вещества из фильтрата свободно проникают в ручей.

Кадмий — тяжёлый металл, который получают при выплавке других металлов. Употребление воды и продуктов, загрязнённых кадмием, может вызвать раздражение желудка, тошноту, рвоту и диарею. А также вызвать отёк гортани и покалывание в руках. При длительном употреблении такой воды и пищи, металл накапливается в организме и приводит к нарушению работы почек и ослаблению костной ткани, в дальнейшем поражая почки, печень и сердце. В тяжёлых случаях приводит к смерти.

Однако другие тяжёлые металлы — свинец и ртуть — в ручье у полигона независимая экспертиза не обнаружила. В ближайшее время общественница опубликует своё расследование о том, как именно фильтрат с полигона может попадать в Волгу, а затем и в наши дома. 

Напомним, внимание на полигон «Скоково» первыми обратили общественники, когда заметили, что к нему едут мусоровозы с московскими номерами. Власти отрицали этот факт, но через некоторое время признались, что мусор действительно везут московский. Губернатор заключил с Москвой соглашение, по которому к нам привезут 200 тысяч тонн отходов из столицы, после чего ярославцы несколько раз выходили на митинги. А общественники подняли вопрос о безопасности полигона «Скоково».

Анна Елкина
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Фото: Читатель 76.ru, Людмила Шабуева / Эхо Москвы-Ярославль
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