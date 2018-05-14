С водителем, зажавшим дверями беременную девушку, расправится начальник

Вместо извинений от водителя девушка получила оскорбления

Крайне неприятный случай произошёл с жительницей Рыбинска Светланой Ковалёвой утром 11 мая. Беременную девушку зажало в дверях автобуса № 108.

— Водитель автобуса придавил меня дверью и поехал, — рассказала Светлана. — Я успела сумкой закрыть живот от удара дверью. Кричала водителю: «Дверь откройте, вы придавили беременную!» В итоге так я сама и вырвалась из двери. Стала ему говорить, он только послал меня.

Средний палец вместо извинений

Девушка начала снимать обидчика на телефон. Тот не растерялся — и показал неприличный жест.

Фото и свою историю Светлана опубликовала в группе «Авто Новости Рыбинск» в социальной сети «ВКонтакте». Пост начали активно обсуждать жители Рыбинска. Нашлись и те, кто поддержал водителя.

— Сначала поработайте с людьми, а потом будете говорить, кто хам, кто не хам, — написал Виктор Яцуров. — Наш народ кого хочешь выведет из себя. В салон то пьянь завалится с перегаром, то бабки скандальные, а ты сидишь и целый день это наблюдаешь. А вечером ещё и салон за всякими мыть надо.

Прихлопнул сам себя

Большинство же горожан водителя-хама обругали. Видимо, не выдержав, водитель Павел Васенин провёл эксперимент. Встал на ступеньку автобуса, попросил кондуктора нажать кнопку, которая закрывает двери и аж трижды ударил себя дверями того самого автобуса, в котором и зажал девушку. Мол, совсем и не больно, стоило ли так и кипятиться.

— Вот, я даже ничего не почувствовал, — говорит в ролике Павел Васенин. — Дверь автоматическая, она просто не закрылась бы, если бы там что-то было.

Сверху ему ещё поднасыпали комментариев. Писали, что с таким отношением с людьми лучше и не работать. На что водитель только рукой махнул

— Скоро сам уйду, денег всё равно жмут. Зачем вас таких возить-то, — написал Павел.

Оштрафовали… на 500 рублей

Мы пообщались со Светланой, и девушка рассказала, что её ребёнку после происшествия ничего не угрожает. В тот же день она написала заявление на водителя в полицию, дальше собирается отстаивать свои права через суд.

— А что делать, — говорит Светлана. — У этого водителя не только ко мне такое отношение, он ко всем пассажирам так относится. Может хоть так поймёт, что люди не животные, что с ними нужно нормально обращаться.

В ГИБДД Рыбинска подтвердили, что заявление на Павла было.

— Девушка написала заявление в полицию, — рассказали в Госавтоинспекции Рыбинска. — Мы провели проверку, установили водителя и взяли с него объяснение. Водителю назначено административное наказание за нарушение перевозки пассажиров — штраф 500 рублей.

За неадекватное поведение поплатится работой

Похоже, что это будет не единственное наказание. Из-за происшествия Павел может лишиться работы раньше, чем планировал.

В выходные мы дозвонились до диспетчера ПАТП, чтобы узнать мнение о случившемся другой стороны, но разговаривать с нами не стали. Сегодня удалось пообщаться с директором, на предприятии ждут завтрашнего дня, чтобы принять окончательное решение по водителю.

— Завтра выйдет на работу кондуктор, которая работала 11 мая в том автобусе, — рассказала директор ПАТП1 Мария Пошвина. — Когда она напишет объяснительную, я буду представлять полную картину того, что произошло. Пока у меня есть информация о том, что кондуктор помогла девушке выбраться и посадила её на своё место, а водитель повёл себя неадекватно. Сейчас мы планируем его уволить.