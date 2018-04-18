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Город

«Расскажу после ста лайков»: 10-летний мальчик вывел ректора ЯрГУ на откровения

18 апреля 2018 13:03
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Ярославль, челлендж, демиднедымит

В Ярославле запустили челлендж под хэштегом #ДемидНеДымит. Он показывает курильщикам, как они мешают, когда дымят в общественных местах — например, на остановках и в подъездах. Участвовать призывают всех горожан от 14 до 99 лет.

— Для участия в челлендже нужно записать креативное видео с оригинальным способом борьбы с курением, выложить его в одну из социальных сетей: Instagram, «ВКонтакте» или Facebook с хештегами #ДемидНеДымит и #ДемидНеДымитЧеллендж, а также передать эстафету двум своим друзьям, — рассказали организаторы акции и пообещали самым активным участникам подарки. — Жди крутую вечеринку-закрытие в сентябре, где будут объявлены все победители и много-много крутых призов. Автор видео, набравшего более 50 лайков, не дожидаясь сентября сразу получает именную футболку с персональным номером, типа как у футболистов.

Первое видео, от которого начал разрастаться флешмоб, показывает, как мама наказала школьника за курение, учуяв от его шапки запах табачного дыма. Строгая родительница отобрала у ребёнка телефон и запретила пользоваться планшетом и играть. Оказывается, что мальчик по имени Демид и вовсе не курил, а просто его задымили по пути к дому более старшие курильщики, которые повсюду — даже в лифте. И они почему-то так и норовят пустить струю дыма именно в голову проходящего мимо них мальчика.

— За что ты меня наказываешь? Я не виноват! И я тебе это докажу, — бунтует пацан и убегает из дома.

Правда, вместо того, чтобы собирать доказательства, он начинает приставать к мужчине с просьбой не курить в общественном месте. На помощь мальчугану откуда ни возьмись приходит ректор ЯрГУ имени Демидова Александр Русаков и прыскает в лицо курильщику водой из пульверизатора.

 

— Я раньше тоже курил, потом бросил, — признаётся ректор университета. — Теперь у нас в ректорате никто не курит.

Заканчивается видео диалогом мальчишки и ректора. Юный герой видеоролика просит Русакова рассказать, как он курил раньше.

— Я обязательно расскажу, как только это видео наберёт сто лайков, — отвечает ректор.

И пользователи социальных сетей уже наставили под постами намного больше отметок «Нравится». И Александр Русаков рассказал обещанное.

— Я стал меньше заниматься спортом, появилось много времени, — вспоминает ректор, как начал курить. — Времена были тяжёлые, на работе всё время, нервы. Так и втянулся. О чём очень жалею. Начал курить я в начале 90-х, а бросил в 2009-м. И вот уже почти десять лет не курю. Я понял, что надо заканчивать, когда со здоровьем стало не очень хорошо.

А заодно ректор, бывший в своё время доверенным лицом президента России Владимира Путина, рассказал, что и глава нашего государства — человек некурящий.

 

Роль Демида исполнил 10-летний воспитанник медиашколы «Фокус» Гавриил Жмырко.

— Как любые первые съёмки какого-либо проекта, всё было очень волнительно, — рассказала руководитель медиашколы Алёна Филиппова. — Но, несмотря на различие возрастов ведущего, гостя, оператора и режиссёра, это реально четыре поколения, всё быстро стало приобретать нужную форму. Ведущий в силу своего юного возраста был гиперактивный и иногда отвлекался. Но проявлял и инициативу и даже вносил предложения по корректировке сценария. Ректор же был предельно сосредоточен и так же внёс коррективы в сценарий. Он привык максимально честно говорить, и этот видеоролик не был исключением. Важным было каждое слово.

Гавриил занимается в школе, где учат быть журналистами, уже давно. Журналистику мальчик уже считает своей работой.

К челленджу уже присоединяются ярославцы. Найти их ролики можно в социальных сетях по хештегам.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Медиа-школа "Фокус"
Видео: # DemidNeDymit/Youtube.com
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