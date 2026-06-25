«Или на эшафот, или в цари»: как дерзкий племянник императрицы устроил бунт и оказался в Сибири

Вид на Березовский острог Источник: остяко-вогульск.рф, Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Наум Чоглоков — авантюрист-дворянин, который состоял в родстве с семейством российских монархов. Жажда власти и превосходства привели его не на высокопоставленную должность, а в Сибирь. В поселке Березове на берегу реки Северная Сосьва опальный заговорщик провел несколько лет. Подробнее — в материале 86.RU.

Наум родился в 1743 году и был старшим из восьми детей в семье камергера Николая Чоглокова. Его мать Мария была родной племянницей императрицы Екатерины I и двоюродной сестрой императрицы Елизаветы Петровны. Благодаря этому, супруги были приставлены ко двору, чтобы «неотступно помогать делом и советом, охранять от всех неприятных поручений и непристойных предприятий».

В Конногвардейском полку Наум Николаевич дослужился до чина подполковника, а затем в 1770 году отправился в Грузию, чтобы служить под началом графа Тотлебена. Путешествовал он с большим штатом и обозом, объясняя этот факт родством с императрицей. К тому же мысли о возможности когда-то занять трон не давали Чоглокову покоя.

«Я еду или на эшафоте умереть, или быть царем», — объяснил он цель своей поездки попутчику.

При дворе грузинского царя Ираклия он был принят как двоюродный брат императрицы и возможный наследник престола. Чоглоков чувствовал себя более чем уверенно и начал собирать вокруг себя единомышленников. Узнав об этом, граф Тотлебен попросил подчиненного одуматься.

«Перемените свои поступки относительно знакомства с грузинами, я их довольно знаю, все их партии против царя Ираклия мне известны», — предупредил Тотлебен.

Но Чоглоков не только не прекратил общение с единомышленниками, он решил арестовать графа и занять его место. Но заговор провалился.

Сергей Соловьев в «Истории России» писал: «В Страстную субботу вечером Чоглоков стал говорить Львову, с которым жил в одной палатке: „Знаешь ли, что я скоро буду у царя сердарем, то есть воеводою? Твой граф сегодня же будет арестован“. Когда Львов пересказал об этом Тотлебену, тот отвечал, что всё знает, и в ту же ночь приказал арестовать Чоглокова».

Встретившись с грузинским царем, Тотлебен рассказал об аресте Чоглокова. Правитель в свою очередь заявил, что Наум просил у него три тысячи всадников для похода в Армению. Однако позже он поддержал авантюриста, обвинив во всём графа Тотлебена. Позднее Чоглоков бежал из-под ареста ко двору царя Ираклия. Он заверял, что Тотлебен возненавидел его за благосклонное отношение, какое было оказано ему со стороны правителя Грузии.

«Тотлебен или с ума сошел, или какую-нибудь измену замышляет, поступая во всем против интересов русского двора: тамошних царей между собою ссорил, с князьями обходился дурно, многих из них бил, других в оковах держал, деревни разорял, безнадежно брал скот и хлеб, вступал в переписку с ахалцихским пашою, назначил для отсылки в Россию 12 лучших русских офицеров, не оставляя никого, кроме немцев и самых негодных по поведению русских», — писал Соловьев в «Истории России».

Разбираться в конфликте пришлось лично императрице Екатерине II. Она ознакомилась с донесением графа Тотлебена и пришла к выводу, что Чоглоков проявил непослушание. Также императрица назвала Наума необузданным и безмозглым молодцом.

«Я думаю, что он способнее в Грузии дела наши испортить, нежели оные привести в полезное состояние, надлежит определить кого другого», — писала Екатерина II в письме графу Панину.

В конфликте Тотлебена и Чоглокова пришлось разбираться императрице Источник: Портрет Екатерины II. Иоганн Баптист Лампи-ст., 1780-е годы

Тотлебена отозвали с Кавказа, а Чоглокова повторно арестовали. Суд над ним состоялся 22 апреля 1771 года в Казани. Его приговорили к вечному поселению в Тобольск, лишению чинов и дворянства.

Однако даже это не образумило Чоглокова. Приехав в Тобольск, он продолжал вести себя как высокопоставленная персона. Вскоре у него возник конфликт с сибирским генерал-губернатором Денисом Чичериным. В итоге Наума выселили в сибирский Берёзов, где он проживал до 1781 года.

После отставки губернатора Чоглоков вернулся в Тобольск и женился на дочери отставного прапорщика Агриппине. После смерти Екатерины II в 1796 году Наум Николаевич получил разрешение покинуть Сибирь и переехать в Новгород. Однако новый император Павел I не снял с него надзора полиции. Наум Чоглоков скончался 6 января 1798 года.