Десятки утонувших, тепловые удары, отключения электричества. В Европе — рекордная жара

Столбики термометров поднимаются до +40 градусов Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Европа бьет температурные рекорды. Жара сказалась на электроснабжении и, прямо или косвенно, унесла десятки жизней.

Источник: CNN Weather / скриншот с сайта CNN

Сильная жара держится в Европе с выходных. В среду, 24 июня, в Великобритании был побит полувековой температурный рекорд. Самый жаркий день июня отметился температурой в +36,1 градуса. Предварительный рекорд зафиксировали в графстве Хэмпшир, сообщает метеорологическое управление Великобритании. Предыдущий рекорд был установлен в 1976 году.

Во Франции резко выросло количество утоплений. По данным властей, с начала жары по меньшей мере 48 человек утонули, пытаясь охладиться, передает Reuters. По словам премьер-министра Себастьяна Лекорню, в большинстве случаев это были молодые люди. Кроме того, двое детей погибли от жары в машинах.

Также во Франции отмечают перебои с электроснабжением. По данным телеканала France24, из-за жары произошло отключение электричества в западной Бретани, без электроэнергии остались около 68 тысяч домохозяйств. Помимо этого, французская государственная энергетическая компания из-за экстремальной погоды остановила второй реактор на АЭС «Гольфеш» (первый с марта остановлен на профилактику) и сократила мощность реакторов на АЭС «Ножан», пишет Le Monde.

В Испании, по данным Reuters, двое пожилых людей скончались от теплового удара в дни, когда температура воздуха достигала +40 градусов. Как сообщило Государственное метеорологическое агентство (Aemet) Испании, 23 июня стало самым жарким днем с 1950 года.

«Вторник, 23-е число, стал самым жарким днем июня в Испании в целом, по крайней мере с 1950 года», — сообщило агентство в X. Средняя температура в стране поднялась до 28,2 градусов и побила рекорд в 28,1 градус, установленный днем ранее.