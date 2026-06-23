Днем — маркетолог, ночью — Бэнкси из Видного: как офисный сотрудник превратил город в музей под открытым небом

Рассказываем историю умельца-самоучки Источник: Виктория Никитина / MSK1.RU

Иногда для хорошего настроения достаточно одной детали. Маленькой, яркой и сделанной с душой. Пока одни проходят мимо серых дворов и переулков, житель Видного Алексей Метлицкий украшает их красочными мозаиками.

Наши коллеги из MSK1.RU отправились в Подмосковье разглядеть причудливые рисунки на заборах и познакомиться с их автором, но открыли гораздо больше. Этот репортаж — о том, как в небольшом городе соединились искусство, неравнодушие к месту, в котором ты живешь, и добро.

Источник: Городские порталы / MSK1.RU

«Отвлечь людей от тревожности и негатива»

Яркие мозаичные картинки начали появляться в Видном 3,5 года назад. За это время город обзавелся уже целой картой с точками, где можно найти работы. Зверята и персонажи мультфильмов то выглядывают из-за угла дома, то прячутся на трансформаторных будках, то смотрят в упор с фонарных столбов. Их число уже точно перевалило за сотню, со счета сбился даже сам автор «Осколков» — так 44-летний Алексей Метлицкий назвал свой проект.

Яркие мозаики можно заметить на заборах, столбах и фасадах зданий Источник: Виктория Никитина / MSK1.RU

«Основная концентрация работ получается здесь, в районе исторической застройки, — рассказывает Алексей. — Это самые первые улицы, которые здесь после войны построили. Есть четырехэтажные дома из красного кирпича, есть двухэтажные с зеленым приусадебным участком. Очень живописно. Надо понимать, что я здесь тоже некоренной. Но когда мы сюда переехали 8 лет назад, я стал чуть-чуть изучать историю вопроса, стало интересно, откуда здесь такая застройка появилась. Оказалось, что такие уютные дома строились для рабочих коксогазового завода».

В центре города стрит-арт соединяется с исторической застройкой Источник: Виктория Никитина / MSK1.RU Дизайн-код Видного — это низкая застройка, сады и кирпичный цвет Источник: Виктория Никитина / MSK1.RU

Алексей Метлицкий уже много где успел пожить: родился в Мурманске, потом родители перебрались на Урал, затем он окончил институт в Воронеже, а после переехал работать в Москву. Рисовать любил с детства: сначала это были любимые супергерои, потом — шаржи за школьной партой.

«У меня ведь нет никакого образования художественного. Я даже в художественную школу никогда не ходил. Просто рисовал что нравится, забрасывал, снова начинал. Потом стал выкладывать в Сеть. А потом мне захотелось куда-то выйти из такого цифрового пространства — в реальность, в городскую среду», — объясняет он.

Мозаика помогла Алексею объединить два его главных увлечения: любовь к рисованию и интерес к урбанистике Источник: Виктория Никитина / MSK1.RU

По специальности Алексей — маркетолог, руководит рекламным отделом в столичной компании и ездит из Видного в офис пять дней в неделю. Свою творческую «мастерскую» на кухне он открывает поздними вечерами, когда рабочие задачи выполнены, а дети уложены спать.

«Работа, семья, двое детей маленьких, поэтому не так много времени. Вырываюсь либо в выходные на пару часов, либо уже когда детей спать уложил после 10 часов вечера. И то если силы останутся после рабочего дня, — признается уличный художник. — У меня нет какого-то графика или плана. Если появляется время и вдохновение, то занимаюсь».

Дома Алексей хранит запас материалов разных цветов. Поскольку плитка в его мозаиках стеклянная, а палитра у нее ограниченная, работы получаются контрастными и яркими, с минимальным количеством плавных переходов. Все коробки с материалом умещаются на полках домашнего стеллажа.

Процесс создания устроен следующим образом: сначала художник готовит эскиз, на котором схематично обозначает расположение будущих элементов. Затем плитку необходимо разломать — для этого Алексей использует специальные щипцы. Благодаря такой технике каждый новый осколок получается уникальным и не похож на предыдущий. Из этих кусочков мастер вручную собирает финальный «пазл».

При этом уличный арт не требует огромных вложений. Для старта мастеру нужны лишь щипцы, пара коробок плитки нескольких цветов, специальная монтажная сетка и клей.

Не все уличные работы сохраняются Источник: Виктория Никитина / MSK1.RU

Первая мозаичная работа Алексея — жизнерадостный смайлик в солнцезащитных очках — до наших дней не сохранилась. Этот эмодзи появился на улицах Видного в 2022 году.

«Тогда уровень тревожности и негатива отовсюду зашкаливал. И хотелось как-то, что ли, отвлечь людей, — объясняет он. — Вот ты идешь, допустим, по улице, загруженный, читаешь Telegram-каналы с новостями, этот бесконечный скроллинг. И потом бах — кота увидел. Уже как-то отвлекся, улыбнулся. Мне хотелось сделать вклад в городское пространство и помочь людям вспомнить, что есть еще какие-то позитивные вещи. О хорошем подумать».

Как улицы подсказывают идеи для творчества

Вдохновение для новых работ художник находит в самых разных местах: порой идеи приходят из кино или музыки, а иногда их подсказывают сами улицы. Так «Осколки» замечают и фиксируют жизнь города.

«Одна из первых работ — это мордочка кота, которая на аватарке стоит в канале. Я каждый день через это место ходил на работу, — показывает Алексей на забор возле детской площадки. — В какой-то момент там появился такой „кошкин дом“ из фанеры. Местная бабушка, может, кто-то ей помог, построила для бродячих котов такую будку».

Бездомные коты сидели в этом домике, прятались от непогоды, а местные их подкармливали. На тот момент мне показалось, что это прикольная идея, если здесь будет мозаичный котик, который смотрит на своих сородичей. Алексей Метлицкий

Сейчас рыжий кот остался один: самодельный домик для бродячих животных разобрали городские службы.

Одна из самых ярких работ — морда рыжего кота — появилась благодаря неравнодушию жителей городка Источник: Алексей Метлицкий / «Яндекс Карты» Алексея вдохновил дом для бродячих животных, который своими руками соорудили соседи Источник: Виктория Никитина / MSK1.RU

Яркие символы и знаки можно найти по всему городу. На здании популярной в городе пиццерии — мозаичная мышка, которая «охотится» за кусочком лакомства с сыром. В центральном парке — целая галерея зверей. У входа гостей встречает улитка, на мостике над искусственном прудом отдыхает лягушка, а на трансформаторной будке притаился динозавр.

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«А здесь раньше висело объявление: „Дрессировка собак“, — показывает Алексей на фонарный столб, мимо которого мы проходим. — Над ней появилась такая более дружелюбная мордочка. Объявление уже сняли, а мозаика осталась».

Возле каждой мозаики расположен QR-код, который ведет на канал умельца Источник: Виктория Никитина / MSK1.RU

На одной из главных достопримечательностей Видного — почти 80-летней и, к сожалению, заброшенной водонапорной башне — уже поселилась летучая мышь.

«Очень жаль, что она такая бесхозная стоит. Это тоже послевоенное строительство. Никто за ней не ухаживает, — сетует Алексей. — А ее можно было бы тоже как-то привести в цивилизованный вид. Ходила информация, что кто-то ее выкупил. Но пока ничего с ней не делается. И поскольку она такая заброшенная стоит, там появилась летучая мышь. Ей уже там уши даже оборвали, она такая старенькая».

Объект впечатляющей архитектуры остался никому не нужен Источник: Виктория Никитина / MSK1.RU

Алексей много говорит о туристическом потенциале Видного. Кажется, в городе для этого уже давно всё сошлось: уникальная историческая застройка, живописное озеленение и современное уличное искусство. Но власти пока этого не заметили. Сейчас туристы в основном проезжают мимо, направляясь в куда более популярное место — поселок Горки Ленинские.

«Уже во многих городах России поняли, что это для экономики города полезная история. В том же Екатеринбурге, в Нижнем Новгороде специально поддерживают художников, которые, например, рисуют на домах, — объясняет автор „Осколков“. — Им выделяют свободные пространства под работы. Потому что это привлекает большой турпоток. Люди специально приезжают в Екатеринбург или Нижний Новгород, чтобы посмотреть на стрит-арт. Естественно, оставляют деньги в отелях и кафе».

В том числе благодаря уличному искусству растет малый бизнес и подпитывается бюджет города. А где-то еще этого не осознали. Наоборот, закрашивают, считают, что это вандализм, что всё должно быть однотонное — серое. Алексей Метлицкий

Коммунальщики иногда закрашивают работы. Что удивительно, их очищают сами жители Источник: Виктория Никитина / MSK1.RU

«Если вы не идете в галерею, галерея идет к вам!»

Яркие мозаики очевидно больше всего эмоций вызывают у детей. Алексей рассказывает, что местные ребята устраивают квесты и пытаются выяснить, нет ли в расположении персонажей скрытого смысла, соединяя точки на карте. Но есть работы, обращенные и ко взрослым.

Не так давно художник разместил серию стрит-арт-оммажей на картины всемирно известных художников. Так появились иллюстрации Марка Шагала, Яна Вермеера, Пита Мондриана, Рене Магритта и автопортрет Фриды Кало. И вновь подсказку дал сам город.

Я обратил внимание, что на домах есть такой архитектурный элемент, напоминает раму. И сразу подумал: «Надо туда картину!» Алексей Метлицкий

Алексея вдохновили ниши под окнами домов Источник: Виктория Никитина / MSK1.RU

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«Вообще мозаика — это очень древняя техника. Можно вспомнить древнегреческие изображения. В храмах христианских часто мозаичные картины используются. Это очень древнее и распространенное искусство. Если говорить о такой уличной истории, то я увидел в Сети работы французского стрит-арт-художника. Его псевдоним — Space Invader (в переводе с английского — космический захватчик. — Прим. ред.)».

Французский уличный художник Space Invader украшает европейские города пиксельными работами. Собирает из квадратной плитки изображения из популярной японской игры. Основные персонажи — это пиксельные монстры. Художник начал создавать мозаики еще в 90-х и долгое время скрывал свою личность. Его работы отправляли в космос и на океанское дно.

Одна из работ художника Источник: Space_Invaders / Instagram (деятельность организации запрещена на территории РФ)

Техника Алексея отличается от его французского коллеги. Россиянин не использует ровные квадраты, а раскалывает плитку и уже из битых кусков собирает картинки.

«Я бы тоже не сказал, что это какое-то ноу-хау. Я видел где-то уже эту идею в интернете. Кстати, даже в Москве была большая работа у станции метро „Алексеевская“. Там на трансформаторной будке был такой большой сверкающий осьминог. Его делали как раз примерно в такой же технике, но не из плитки, а из битых зеркол. Она несколько лет там провисела, к сожалению, недавно ее демонтировали, потому что она начала отваливаться. Решили, видимо, не реставрировать, и ее убрали».

Есть в музее под открытым небом и абстракции Источник: Виктория Никитина / MSK1.RU

Помимо возможности вызвать улыбку у прохожих и вклада в развитие городской среды, Алексей видит в своем творчестве еще одну большую задачу — увлечь человека искусством.

«Помимо эстетики, суть этой серии в том, чтобы человек, который не знаком с творчеством Шагала или Вермеера, увидел мозаику и заинтересовался: „Ой, а что это?“ Посмотрел что-то в интернете, узнал. Может быть, это кого-то сподвигнет создать что-то свое», — считает уличный художник.