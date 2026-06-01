«Прибавилось счастья»: на стенах и заборах по всей стране появились новые надписи

Вот такая надпись теперь красуется на улице Снеговой во Владивостоке. Подобные появились и в других городах Источник: телеграм-канал Комси Комса

Десятки муралов с говорящим названием «Счастье» появились сегодня в разных городах страны. Уличные художники работали на объектах с самого утра. Более того, на детских железных дорогах в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Кемерово, Чите и Новосибирске профи стрит-арта устроили мастер-классы для детей и подростков. Участники вместе украсили объекты железнодорожной инфраструктуры яркими надписями.

Всероссийская акция «Счастье — это…» приурочена ко Дню защиты детей. Идею придумали на «Фестивале Движения Первых» на ВДНХ и поддержали в ОАО «РЖД».

Главная идея акции — дети сами придумывают формулу счастья. У каждого она своя: просыпаться от маминых слов, найти в кармане забытую конфету, проснуться первым, жить у моря. Самые интересные фразы легли в основу новых муралов.