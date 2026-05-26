НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

облачно, без осадков

ощущается как +8

0 м/c,

 740мм 71%
Подробнее
4 Пробки
USD 71,55
EUR 85,45
История учениц спецшколы
Улица в честь «Локомотива»
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Сменился главврач
Как отметить свадьбу в Ярославле
Афиша на День города
Винит врачей в смерти жены
Ранило при атаке БПЛА
Премьера сериала «Когда горит огонь»
Город Подробности Его звали всем интернетом — и он пришел! Сергей Лазарев тайно приехал на последний звонок к школьникам и устроил шоу

Его звали всем интернетом — и он пришел! Сергей Лазарев тайно приехал на последний звонок к школьникам и устроил шоу

Показываем фото и видео живого выступления

203
Лазарев на последнем звонке в Нижнем | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUЛазарев на последнем звонке в Нижнем | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Лазарев на последнем звонке в Нижнем

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Сила интернета в действии! Выпускники школы Нижнего Новгорода доказали: если чего-то сильно захотеть, то даже суперзвезда приедет на твой праздник. Ребята записали видеоприглашение для артиста, который как раз находился в городе с гастролями. Ролик мгновенно завирусился в Сети, набрав более 6 миллионов просмотров. К флешмобу подключились блогеры, а комментаторы массово атаковали аккаунт певца.

«Возможно, у Вас найдется время 26 мая заглянуть к нам на праздник и порадовать нас и всех гостей своим присутствием? По-моему, такой сюрприз останется в памяти у каждого надолго», — написала автор ролика Анастасия Шаповалова.

Сначала Лазарев хранил интригу и лишь оставил несколько смайликов-сердечек под постом. Но сегодня, 26 мая, артист неожиданно вышел к выпускникам. Он произнес напутственные слова, вживую спел свой хит «В самое сердце», устроил масштабную фотосессию с учениками, родителями и учителями. Наши коллеги из NN.RU стали свидетелями этого внезапного шоу и рассказывают, как это было.

Сергей Лазарев пришел на последний звонок

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Лазарев внезапно вышел к школьникам, когда завершилась официальная часть праздника.

«Переход во взрослую жизнь — это грустно, но это важный этап становления каждого человека. Вы переходите в этот новый этап, во взрослую жизнь. И пускай у вас будет всегда ясное небо. Пускай сегодня дождик, он чуть-чуть плачет, потому что вы расстаетесь со школой, школьными друзьями, с учителями. Тем не менее вы вступаете во взрослую жизнь. Удачи вам в этом пути», — сказал артист.

Участник «Евровидения» поздравил учеников с важным днем

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

После музыкального выступления и поздравлений Сергей отправился фотографироваться с учениками, педагогами и родителями. Выпускники и учителя вручили артисту букет цветов и тепло поблагодарили его за этот праздник.

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Вы бы хотели такой сюрприз на свой последний звонок?

Конечно!
Мне и без Лазарева нормально
Выскажусь в комментариях
ПО ТЕМЕ
Алёна СемакинаАлёна Семакина
Алёна Семакина
Корреспондент
Сергей Лазарев Последний звонок
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Мнение
«Это верный способ умереть прямо сейчас». HR-директор объяснила, стоит ли торговаться с начальством при сокращении
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем