Его звали всем интернетом — и он пришел! Сергей Лазарев тайно приехал на последний звонок к школьникам и устроил шоу

Сила интернета в действии! Выпускники школы Нижнего Новгорода доказали: если чего-то сильно захотеть, то даже суперзвезда приедет на твой праздник. Ребята записали видеоприглашение для артиста, который как раз находился в городе с гастролями. Ролик мгновенно завирусился в Сети, набрав более 6 миллионов просмотров. К флешмобу подключились блогеры, а комментаторы массово атаковали аккаунт певца.

«Возможно, у Вас найдется время 26 мая заглянуть к нам на праздник и порадовать нас и всех гостей своим присутствием? По-моему, такой сюрприз останется в памяти у каждого надолго», — написала автор ролика Анастасия Шаповалова.

Сначала Лазарев хранил интригу и лишь оставил несколько смайликов-сердечек под постом. Но сегодня, 26 мая, артист неожиданно вышел к выпускникам. Он произнес напутственные слова, вживую спел свой хит «В самое сердце», устроил масштабную фотосессию с учениками, родителями и учителями. Наши коллеги из NN.RU стали свидетелями этого внезапного шоу и рассказывают, как это было.

Лазарев внезапно вышел к школьникам, когда завершилась официальная часть праздника.

«Переход во взрослую жизнь — это грустно, но это важный этап становления каждого человека. Вы переходите в этот новый этап, во взрослую жизнь. И пускай у вас будет всегда ясное небо. Пускай сегодня дождик, он чуть-чуть плачет, потому что вы расстаетесь со школой, школьными друзьями, с учителями. Тем не менее вы вступаете во взрослую жизнь. Удачи вам в этом пути», — сказал артист.

После музыкального выступления и поздравлений Сергей отправился фотографироваться с учениками, педагогами и родителями. Выпускники и учителя вручили артисту букет цветов и тепло поблагодарили его за этот праздник.

