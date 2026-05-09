Линии обороны, производство снарядов и встречи на вокзале: как выглядел Ярославль в годы войны

Показываем ретрофотографии военных лет Источник: ЦДНИ ГАЯО

В годы Великой Отечественной войны Ярославль стал зоной военных госпиталей, оборонных предприятий и коридором для блокадников. Десятки тысяч жителей ушли на фронт. Многие рыли линии обороны у стратегических объектов.

«За 1941–1945 годы более 500 тысяч ярославцев ушли на защиту Отечества: одни встали в ряды Советской армии и Военно-Морского Флота, другие воевали в партизанских отрядах на оккупированных территориях, многие боролись в подполье, в тылу врага. Более 200 тысяч наших земляков не вернулись домой. Среди них — тысячи граждан города Ярославля», — указано на сайте Госархива Ярославской области.

Не раз регион попадал под бомбежки. Всего, по данным Архивной службы Ярославской области, с 1941 по 1945 год на Ярославль было совершено 13 налетов, в ходе которых было сброшено 1146 фугасных бомб, 751 зажигательная бомба весом больше сотни килограммов и 1832 зажигательные бомбы весом от десяти до ста килограммов.

Долетало и до других городов Ярославской области. В Рыбинске снаряды разбили корпуса авиационного завода.

В 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне публикуем редкие архивные кадры тех лет.

В годы Великой Отечественной войны в разных городах Ярославской области появились линии обороны Источник: ЦДНИ ГАЯО

Корпуса Рыбинского авиационного завода № 36 после налетов фашистской авиации в 1943 году Источник: ЦДНИ ГАЯО

Тысячи раненых прошли лечение в Ярославской области. За годы войны в области было сформировано 178 военных госпиталей. Их разворачивали в школах, больницах, санаториях, Домах культуры и даже в пионерских лагерях.

Согласно архивным данным, за время Великой Отечественной войны в регионе было сделано 71,6 тысячи операций, 30 тысяч переливаний крови.

Пациентам назначали солнечные ванны Источник: интернет-портал Архивной службы Ярославской области

В расписание обязательно включали лечебную физкультуру Источник: интернет-портал Архивной службы Ярославской области

Параллельно ярославские заводы изготавливали военную продукцию: катки и амортизаторы для танков, корпуса снарядов, мин и авиабомб, комплектующих для реактивной артиллерии, аэрошины к боевым самолетам, минные взрыватели и другое.

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В 1944 году город взял курс на благоустройство. Началось строительство набережной реки Которосли. Несмотря на тяжелые времена, город продолжал жить.

В 1944 году ярославцы были настроены решительно Источник: ЦДНИ ГАЯО

Вид на Американский мост до начала строительства набережной Источник: ЦДНИ ГАЯО

В госархиве нам удалось найти праздничные фотографии 1945 года — встреча демобилизованных солдат на станции Всполье.

Мужчин встречали с плакатами Источник: ЦДНИ ГАЯО

На станцию сбежались сотни людей, солдатам вручали цветы Источник: ЦДНИ ГАЯО

Семья встречает воевавшего отца Источник: ЦДНИ ГАЯО