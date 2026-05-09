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Город 9 Мая в Ярославле Фоторепортаж Линии обороны, производство снарядов и встречи на вокзале: как выглядел Ярославль в годы войны

Линии обороны, производство снарядов и встречи на вокзале: как выглядел Ярославль в годы войны

Публикуем ретрокадры из госархива

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Показываем ретрофотографии военных лет | Источник: ЦДНИ ГАЯОПоказываем ретрофотографии военных лет | Источник: ЦДНИ ГАЯО
Показываем ретрофотографии военных лет
Источник:
ЦДНИ ГАЯО

В годы Великой Отечественной войны Ярославль стал зоной военных госпиталей, оборонных предприятий и коридором для блокадников. Десятки тысяч жителей ушли на фронт. Многие рыли линии обороны у стратегических объектов.

«За 1941–1945 годы более 500 тысяч ярославцев ушли на защиту Отечества: одни встали в ряды Советской армии и Военно-Морского Флота, другие воевали в партизанских отрядах на оккупированных территориях, многие боролись в подполье, в тылу врага. Более 200 тысяч наших земляков не вернулись домой. Среди них — тысячи граждан города Ярославля», — указано на сайте Госархива Ярославской области.

Не раз регион попадал под бомбежки. Всего, по данным Архивной службы Ярославской области, с 1941 по 1945 год на Ярославль было совершено 13 налетов, в ходе которых было сброшено 1146 фугасных бомб, 751 зажигательная бомба весом больше сотни килограммов и 1832 зажигательные бомбы весом от десяти до ста килограммов.

Долетало и до других городов Ярославской области. В Рыбинске снаряды разбили корпуса авиационного завода.

В 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне публикуем редкие архивные кадры тех лет.

В годы Великой Отечественной войны в разных городах Ярославской области появились линии обороны | Источник: ЦДНИ ГАЯОВ годы Великой Отечественной войны в разных городах Ярославской области появились линии обороны | Источник: ЦДНИ ГАЯО

В годы Великой Отечественной войны в разных городах Ярославской области появились линии обороны

Источник:
ЦДНИ ГАЯО
Корпуса Рыбинского авиационного завода № 36 после налетов фашистской авиации в 1943 году | Источник: ЦДНИ ГАЯОКорпуса Рыбинского авиационного завода № 36 после налетов фашистской авиации в 1943 году | Источник: ЦДНИ ГАЯО

Корпуса Рыбинского авиационного завода № 36 после налетов фашистской авиации в 1943 году

Источник:
ЦДНИ ГАЯО

Тысячи раненых прошли лечение в Ярославской области. За годы войны в области было сформировано 178 военных госпиталей. Их разворачивали в школах, больницах, санаториях, Домах культуры и даже в пионерских лагерях.

Согласно архивным данным, за время Великой Отечественной войны в регионе было сделано 71,6 тысячи операций, 30 тысяч переливаний крови.

Пациентам назначали солнечные ванны | Источник: интернет-портал Архивной службы Ярославской областиПациентам назначали солнечные ванны | Источник: интернет-портал Архивной службы Ярославской области
Пациентам назначали солнечные ванны
Источник:

интернет-портал Архивной службы Ярославской области

В расписание обязательно включали лечебную физкультуру | Источник: интернет-портал Архивной службы Ярославской областиВ расписание обязательно включали лечебную физкультуру | Источник: интернет-портал Архивной службы Ярославской области
В расписание обязательно включали лечебную физкультуру
Источник:

интернет-портал Архивной службы Ярославской области

Параллельно ярославские заводы изготавливали военную продукцию: катки и амортизаторы для танков, корпуса снарядов, мин и авиабомб, комплектующих для реактивной артиллерии, аэрошины к боевым самолетам, минные взрыватели и другое.

Предприятия начали работать на оборонную промышленность | Источник: Государственный архив Ярославской области, интернет-портал Архивной службы Ярославской области / Yararchive.ruПредприятия начали работать на оборонную промышленность | Источник: Государственный архив Ярославской области, интернет-портал Архивной службы Ярославской области / Yararchive.ru
В годы ВОВ в Ярославской области изготавливали снаряды | Источник: Государственный архив Ярославской области, интернет-портал Архивной службы Ярославской области / Yararchive.ruВ годы ВОВ в Ярославской области изготавливали снаряды | Источник: Государственный архив Ярославской области, интернет-портал Архивной службы Ярославской области / Yararchive.ru
На фото&nbsp;— артиллерийский гусеничный тягач, выпущенный на Ярославском автозаводе (впоследствии&nbsp;— Ярославский моторный завод) | Источник: Государственный архив Ярославской области, интернет-портал Архивной службы Ярославской области / Yararchive.ruНа фото&nbsp;— артиллерийский гусеничный тягач, выпущенный на Ярославском автозаводе (впоследствии&nbsp;— Ярославский моторный завод) | Источник: Государственный архив Ярославской области, интернет-портал Архивной службы Ярославской области / Yararchive.ru
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Его собрали в 1943 году | Источник: Государственный архив Ярославской области, интернет-портал Архивной службы Ярославской области / Yararchive.ruЕго собрали в 1943 году | Источник: Государственный архив Ярославской области, интернет-портал Архивной службы Ярославской области / Yararchive.ru

В 1944 году город взял курс на благоустройство. Началось строительство набережной реки Которосли. Несмотря на тяжелые времена, город продолжал жить.

В 1944 году ярославцы были настроены решительно | Источник: ЦДНИ ГАЯОВ 1944 году ярославцы были настроены решительно | Источник: ЦДНИ ГАЯО
В 1944 году ярославцы были настроены решительно
Источник:
ЦДНИ ГАЯО
Вид на Американский мост до начала строительства набережной | Источник: ЦДНИ ГАЯОВид на Американский мост до начала строительства набережной | Источник: ЦДНИ ГАЯО
Вид на Американский мост до начала строительства набережной
Источник:
ЦДНИ ГАЯО

В госархиве нам удалось найти праздничные фотографии 1945 года — встреча демобилизованных солдат на станции Всполье.

Мужчин встречали с плакатами | Источник: ЦДНИ ГАЯОМужчин встречали с плакатами | Источник: ЦДНИ ГАЯО
Мужчин встречали с плакатами
Источник:
ЦДНИ ГАЯО
На станцию сбежались сотни людей, солдатам вручали цветы | Источник: ЦДНИ ГАЯОНа станцию сбежались сотни людей, солдатам вручали цветы | Источник: ЦДНИ ГАЯО
На станцию сбежались сотни людей, солдатам вручали цветы
Источник:
ЦДНИ ГАЯО
Семья встречает воевавшего отца | Источник: ЦДНИ ГАЯОСемья встречает воевавшего отца | Источник: ЦДНИ ГАЯО
Семья встречает воевавшего отца
Источник:
ЦДНИ ГАЯО

Ранее мы также публиковали материал о том, какой запомнилась Вторая мировая война ярославскому фотографу Евгению Подшивалову.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
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Комментарии
19
Гость
9 мая, 22:42
Как же быстро забыли боль и страдания людей, и начали все вновь. Нет слов просто.
Гость
9 мая, 22:36
Вера в дружбу народов - самая глупая.
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