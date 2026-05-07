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Город Следите за вентиляцией: ярославцев экстренно предупредили об опасности надвигающейся грозы

Следите за вентиляцией: ярославцев экстренно предупредили об опасности надвигающейся грозы

Публикуем прогноз РСЧС и синоптиков

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В Ярославле объявили экстренное предупреждение | Источник: Александра Мамонтова / 76. RUВ Ярославле объявили экстренное предупреждение | Источник: Александра Мамонтова / 76. RU

В Ярославле объявили экстренное предупреждение

Источник:

Александра Мамонтова / 76. RU

В РСЧС Ярославской области объявили экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды. По информации службы, непогода может обрушиться на регион с 18:00 7 мая до 06:00 8 мая.

«Ожидается гроза с ливнем и градом, шквалистое усиление ветра порывами 15–20 м/с. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно», — добавили в РСЧС.

В единой госсистеме предупреждения отметили, что стихия может стать причиной чрезвычайных ситуаций. Жителей региона попросили быть осторожнее.

«При усилении порывов ветра во избежание отравления угарным газом следите за наличием тяги в вентиляционных и дымовых каналах при использовании газовых приборов», — посоветовали в РСЧС.

Телефон экстренных служб 112.

По прогнозу синоптиков «Фобоса», в Центральной России дневная температура ближайшие дни понизится до +15…+20 °C.

Это только начало похолодания.

синоптики «Фобоса»

Погода в Ярославле по дням

Этой ночью, 8 мая, ожидается пасмурная погода при температуре +6…+8 °С. Утром обещают сильный дождь, а днем — переменную облачность и +6…+8 °С.

В течение суток 9 мая ожидается повышенное давление и переменная облачность. Столбики термометров ночью покажут +2…+4 °С, днем — +12…+14 °С.

Весь день 10 мая будет повышенное давление и малооблачная погода. Ночью температура понизится до +1… +3°С, днем повысится до +11…+13 °С.

В воскресенье, 11 мая, ожидается небольшой дождь и переменная облачность. В течение суток температура продержится около +5…+7 °С.

Ранее мы публиковали прогноз погоды на лето по народным приметам.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Экстренное предупреждение РСЧС Гроза Ливень Прогноз
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Комментарии
8
Гость
8 мая, 12:22
С 12 числа уже под +20 стабильно.
Гость
7 мая, 23:54
Че все, тепло закончилось?
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Гость
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