Следите за вентиляцией: ярославцев экстренно предупредили об опасности надвигающейся грозы

В Ярославле объявили экстренное предупреждение Источник: Александра Мамонтова / 76. RU

В РСЧС Ярославской области объявили экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды. По информации службы, непогода может обрушиться на регион с 18:00 7 мая до 06:00 8 мая.

«Ожидается гроза с ливнем и градом, шквалистое усиление ветра порывами 15–20 м/с. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно», — добавили в РСЧС.

В единой госсистеме предупреждения отметили, что стихия может стать причиной чрезвычайных ситуаций. Жителей региона попросили быть осторожнее.

«При усилении порывов ветра во избежание отравления угарным газом следите за наличием тяги в вентиляционных и дымовых каналах при использовании газовых приборов», — посоветовали в РСЧС.

Телефон экстренных служб 112.

По прогнозу синоптиков «Фобоса», в Центральной России дневная температура ближайшие дни понизится до +15…+20 °C.

Это только начало похолодания. синоптики «Фобоса»

Погода в Ярославле по дням

Этой ночью, 8 мая, ожидается пасмурная погода при температуре +6…+8 °С. Утром обещают сильный дождь, а днем — переменную облачность и +6…+8 °С.

В течение суток 9 мая ожидается повышенное давление и переменная облачность. Столбики термометров ночью покажут +2…+4 °С, днем — +12…+14 °С.

Весь день 10 мая будет повышенное давление и малооблачная погода. Ночью температура понизится до +1… +3°С, днем повысится до +11…+13 °С.

В воскресенье, 11 мая, ожидается небольшой дождь и переменная облачность. В течение суток температура продержится около +5…+7 °С.