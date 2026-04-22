Когда в дома ярославцев вернутся отопление и горячая вода после испытаний: ответ коммунальшиков

В Дзержинском районе Ярославля завершилось испытание теплосистемы, когда температура в сетях поднималась на максимальный уровень — до 115 градусов.
«На данный момент температура теплоносителя соответствует нормативным параметрам», — сообщили порталу 76.RU в теплоснабжающей компании ТГК-2.
Также в организации отметили, что ограничений теплоснабжения в домах Дзержинского района нет, крупных повреждений на теплосетях не выявлено.
«В случае отсутствия горячего водоснабжения или отопления жителям следует обращаться в жилищные организации. В ближайшее время специалистами компании будет проведен анализ качества проведенных испытаний теплосетей», — добавили в ТГК-2.
При этом в управдоме Дзержинского района рассказали, что уже начали возвращать горячую воду и отопление в дома, где они были отключены на время испытаний.
Напомним, испытания проводились в Дзержинском районе Ярославля 21 апреля. Ситуация коснулась 327 жилых домов и 23 соцобъектов. На время испытаний горячая вода и отопление были ограничены в детских садах, школах, медучреждениях. Управляющие организации отключили горячую воду в жилых домах, имеющих «открытый» горячий водоразбор.
«По имеющейся в компании информации, жилищные организации на период испытаний незаконно ограничили отопление в части многоквартирных домов, что привело к снижению расхода теплоносителя, и в конечном итоге, удлинило время испытаний», — пояснили в ТГК-2.