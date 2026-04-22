Когда в дома ярославцев вернутся отопление и горячая вода после испытаний: ответ коммунальшиков

Коммунальщики рассказали, когда в дома брагинцев вернут горячую воду и отопление Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Дзержинском районе Ярославля завершилось испытание теплосистемы, когда температура в сетях поднималась на максимальный уровень — до 115 градусов.

«На данный момент температура теплоносителя соответствует нормативным параметрам», — сообщили порталу 76.RU в теплоснабжающей компании ТГК-2.

Также в организации отметили, что ограничений теплоснабжения в домах Дзержинского района нет, крупных повреждений на теплосетях не выявлено.

«В случае отсутствия горячего водоснабжения или отопления жителям следует обращаться в жилищные организации. В ближайшее время специалистами компании будет проведен анализ качества проведенных испытаний теплосетей», — добавили в ТГК-2.

При этом в управдоме Дзержинского района рассказали, что уже начали возвращать горячую воду и отопление в дома, где они были отключены на время испытаний.

Напомним, испытания проводились в Дзержинском районе Ярославля 21 апреля. Ситуация коснулась 327 жилых домов и 23 соцобъектов. На время испытаний горячая вода и отопление были ограничены в детских садах, школах, медучреждениях. Управляющие организации отключили горячую воду в жилых домах, имеющих «открытый» горячий водоразбор.