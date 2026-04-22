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Город Когда в дома ярославцев вернутся отопление и горячая вода после испытаний: ответ коммунальшиков

Когда в дома ярославцев вернутся отопление и горячая вода после испытаний: ответ коммунальшиков

Ситуацию прокомментировали в ТГК-2 и управдоме Дзержинского района

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Коммунальщики рассказали, когда в дома брагинцев вернут горячую воду и отопление | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКоммунальщики рассказали, когда в дома брагинцев вернут горячую воду и отопление | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Коммунальщики рассказали, когда в дома брагинцев вернут горячую воду и отопление

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Дзержинском районе Ярославля завершилось испытание теплосистемы, когда температура в сетях поднималась на максимальный уровень — до 115 градусов.

«На данный момент температура теплоносителя соответствует нормативным параметрам», — сообщили порталу 76.RU в теплоснабжающей компании ТГК-2.

Также в организации отметили, что ограничений теплоснабжения в домах Дзержинского района нет, крупных повреждений на теплосетях не выявлено.

«В случае отсутствия горячего водоснабжения или отопления жителям следует обращаться в жилищные организации. В ближайшее время специалистами компании будет проведен анализ качества проведенных испытаний теплосетей», — добавили в ТГК-2.

При этом в управдоме Дзержинского района рассказали, что уже начали возвращать горячую воду и отопление в дома, где они были отключены на время испытаний.

Напомним, испытания проводились в Дзержинском районе Ярославля 21 апреля. Ситуация коснулась 327 жилых домов и 23 соцобъектов. На время испытаний горячая вода и отопление были ограничены в детских садах, школах, медучреждениях. Управляющие организации отключили горячую воду в жилых домах, имеющих «открытый» горячий водоразбор.

«По имеющейся в компании информации, жилищные организации на период испытаний незаконно ограничили отопление в части многоквартирных домов, что привело к снижению расхода теплоносителя, и в конечном итоге, удлинило время испытаний», — пояснили в ТГК-2.

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Комментарии
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Гость
22 апреля, 18:00
А какой резон был делать свои «испытания» прям вот сейчас в похолодание с заморозками по ночам? Закончился отопительный сезон и испытывайте своё хозяйство, пока тошно не станет.
Гость
22 апреля, 15:22
115, это жесть! Я буду жаловаться Бастрыкину на бесчеловечное отношение к Бактериям!😬
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Гость
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