Жар-птицу заметили в небе: как бы выглядел Ярославль, если бы в него переехали герои сказок

Источник:
Артем Бауман / 76.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Ярославль — город с тысячелетней историей. За время его существования на Руси складывались мифы, легенды и сказки. Мы решили представить, как бы выглядел город, если бы герои сказок жили с нами бок о бок в повседневной жизни. Предлагаем вам взглянуть на привычный Ярославль через сказочную призму.
Баба Яга сдала ступу в ремонт и теперь пользуется льготным проездным
Источник:
Артем Бауман / 76.RU,
Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Водяной инспектирует Которосль даже зимой
Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Каждый день на закате можно любоваться парящей над городом Жар-птицей
Источник:
Артем Бауман / 76.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Колобок спешит по своим делам, но всегда помнит о правилах перехода дорог
Источник:
Артем Бауман / 76.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Недострой на Октябрьской площади облюбовал Змей Горыныч, с высоты открываются отличные виды на Ярославль
Источник:
Артем Бауман / 76.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Лешего легко не заметить на Волжской набережной, он мастерски маскируется и просто следит за благополучием деревьев
Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Новые правила платной парковки работают даже для Конька-Горбунка. Интересно, есть ли для него специальный тариф?
Источник:
Артем Бауман / 76.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Рекомендуем посмотреть и другие наши фотоэксперименты: