Город Фоторепортаж Жар-птицу заметили в небе: как бы выглядел Ярославль, если бы в него переехали герои сказок

Жар-птицу заметили в небе: как бы выглядел Ярославль, если бы в него переехали герои сказок

Фантастический фоторепортаж

348
Жар-птицу заметили в небе: как бы выглядел Ярославль, если бы в него переехали герои сказок | Источник: Артем Бауман / 76.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиаЖар-птицу заметили в небе: как бы выглядел Ярославль, если бы в него переехали герои сказок | Источник: Артем Бауман / 76.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Артем Бауман / 76.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ярославль — город с тысячелетней историей. За время его существования на Руси складывались мифы, легенды и сказки. Мы решили представить, как бы выглядел город, если бы герои сказок жили с нами бок о бок в повседневной жизни. Предлагаем вам взглянуть на привычный Ярославль через сказочную призму.

Баба Яга сдала ступу в ремонт и теперь пользуется льготным проездным | Источник: Артем Бауман / 76.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиаБаба Яга сдала ступу в ремонт и теперь пользуется льготным проездным | Источник: Артем Бауман / 76.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Баба Яга сдала ступу в ремонт и теперь пользуется льготным проездным

Источник:

Артем Бауман / 76.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Водяной инспектирует Которосль даже зимой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиаВодяной инспектирует Которосль даже зимой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Водяной инспектирует Которосль даже зимой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Каждый день на закате можно любоваться парящей над городом Жар-птицей | Источник: Артем Бауман / 76.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиаКаждый день на закате можно любоваться парящей над городом Жар-птицей | Источник: Артем Бауман / 76.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Каждый день на закате можно любоваться парящей над городом Жар-птицей

Источник:

Артем Бауман / 76.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Колобок спешит по своим делам, но всегда помнит о правилах перехода дорог | Источник: Артем Бауман / 76.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиаКолобок спешит по своим делам, но всегда помнит о правилах перехода дорог | Источник: Артем Бауман / 76.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Колобок спешит по своим делам, но всегда помнит о правилах перехода дорог

Источник:

Артем Бауман / 76.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Недострой на Октябрьской площади облюбовал Змей Горыныч, с высоты открываются отличные виды на Ярославль | Источник: Артем Бауман / 76.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиаНедострой на Октябрьской площади облюбовал Змей Горыныч, с высоты открываются отличные виды на Ярославль | Источник: Артем Бауман / 76.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Недострой на Октябрьской площади облюбовал Змей Горыныч, с высоты открываются отличные виды на Ярославль

Источник:

Артем Бауман / 76.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Лешего легко не заметить на Волжской набережной, он мастерски маскируется и просто следит за благополучием деревьев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиаЛешего легко не заметить на Волжской набережной, он мастерски маскируется и просто следит за благополучием деревьев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Лешего легко не заметить на Волжской набережной, он мастерски маскируется и просто следит за благополучием деревьев

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Новые правила платной парковки работают даже для Конька-Горбунка. Интересно, есть ли для него специальный тариф? | Источник: Артем Бауман / 76.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиаНовые правила платной парковки работают даже для Конька-Горбунка. Интересно, есть ли для него специальный тариф? | Источник: Артем Бауман / 76.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Новые правила платной парковки работают даже для Конька-Горбунка. Интересно, есть ли для него специальный тариф?

Источник:

Артем Бауман / 76.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Рекомендуем посмотреть и другие наши фотоэксперименты:

Комментарии
Гость
42 минуты
Водку подешевле давно пора сделать,и мир сказок обеспечен без всяких фотошопов))
Гость
1 час
Да уж
Читать все комментарии
Гость
