«Видны невооруженным глазом»: над Ярославлем пройдет парад планет — когда любоваться явлением

Когда заходит Солнце в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

22 января россияне смогут увидеть малый парад планет. В этот день Меркурий, Венера и Марс выстроятся в ромб вместе с Солнцем. Сближение именно этих планет — явление необычное, хотя разные небесные тела часто выстраиваются в геометрические фигуры. Но невооруженным глазом в Ярославле такое явление не увидеть из-за рассеивания солнечных лучей. Об этом порталу 76.RU рассказала начальник методико-просветительского отдела центра имени Валентины Терешковой Олеся Роменская.

Парад планет — неофициальное название, в науке такое понятие не используется. Это явление, когда за один сеанс наблюдения можно увидеть сразу несколько небесных тел. Также существует великое соединение. При таком явлении кажется, что планеты находятся близко друг к другу, хотя фактическое расстояние между ними огромное. Связано это с тем, что все планеты движутся по своим орбитам с разной скоростью, из-за чего создается иллюзия их близкого расположения.

Тем не менее в планетарии поделились, какими планетами могут полюбоваться ярославцы. Олеся Роменская отметила, что над Ярославлем сейчас видны Сатурн и Юпитер.

«По вечерам мы можем наблюдать Сатурн, его видно сразу после захода Солнца на западной части горизонта. Юпитер после захода Солнца появляется над юго-восточной и южной частями горизонта. Эти две планеты видны невооруженным глазом», — рассказали в планетарии.

Специалист дополнила, что Солнце сейчас заходит около пяти часов вечера. Через полчаса на небе появляется Сатурн. Заметить его несложно — это самая яркая звезда на вечернем небе.

Также ярославцы могут посмотреть на Уран и Нептун, но для этого уже понадобятся телескоп или бинокль. Олеся Роменская уточнила, что Уран на небе расположен между Юпитером и Сатурном, а Нептун — совсем близко к Сатурну.

При ясной погоде эти планеты можно будет наблюдать каждый вечер до середины — конца февраля 2026 года. В планетарии рассказали, что Сатурн постепенно переходит на вечернее и дневное небо, вскоре его будет не видно.

«Планеты наблюдаются не один день, так как не быстро меняют свои координаты на небе», — дополнила эксперт.