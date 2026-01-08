НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Ярославцев предупредили о метели. Когда регион накроет непогода

Ярославцев предупредили о метели. Когда регион накроет непогода

Пешеходов и автомобилистов просят быть внимательными на дорогах

1 367
Ярославцев предупредили о надвигающейся метели

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Жителей Ярославской области предупредили о надвигающейся метели. По данным Министерства региональной безопасности, непогода накроет регион с 06:00 9 января до 06:00 10 января.

«Пешеходы, будьте аккуратны, передвигаясь по улицам и дорогам. Водители, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Телефон экстренных служб 112», — указали в экстренном предупреждении.

Согласно прогнозу, местами по области ожидаются сильный снег, метель, ухудшение видимости в осадках до 300-800 метров. На дорогах прогнозируется гололедица, снежный накат и снежные заносы. Кроме того, возможен северо-восточный ветер порывами до 15 метров в секунду.

Аналогичное предупреждение выпустили в ярославском управлении МЧС. По данным спасателей, в такую погоду увеличивается риск повреждений ЛЭП и линий связи, возможны нарушения в работе коммунальных систем, увеличение случаев травматизма населения. Кроме того, возможно обрушение широкопролетных крыш, рекламных конструкций, деревьев и строительных лесов.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Комментарии
24
280344857
21 минута
"Каков поп, таков и приход". Это я не о молчанове и не о евраеве, это поговорка такая старорусская.
Гость
1 час
Даешь каждому чиновнику по лопате, пусть чистит, дороги раз подняли цены пусть чистят сами для нас на благо населения и для народа если их организации не справляются, лопаты в зубы и на уборку остановок, и около деревень пусть чистят дороги с лопатами на ровне с народом выйдут а не снимки для отчета фотографии делать
Гость
Рекомендуем