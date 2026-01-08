Ярославцев предупредили о метели. Когда регион накроет непогода

Ярославцев предупредили о надвигающейся метели Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Жителей Ярославской области предупредили о надвигающейся метели. По данным Министерства региональной безопасности, непогода накроет регион с 06:00 9 января до 06:00 10 января.

«Пешеходы, будьте аккуратны, передвигаясь по улицам и дорогам. Водители, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Телефон экстренных служб 112», — указали в экстренном предупреждении.

Согласно прогнозу, местами по области ожидаются сильный снег, метель, ухудшение видимости в осадках до 300-800 метров. На дорогах прогнозируется гололедица, снежный накат и снежные заносы. Кроме того, возможен северо-восточный ветер порывами до 15 метров в секунду.