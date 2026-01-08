Эксперт: выбрасывать елку на мусорку нельзя. Что делать, чтобы не получить штраф

Елки радуют глаза многих российских семей Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Россиянам может грозить штраф за попытку неправильно утилизировать новогоднюю елку. А именно — за вынос целой елки к мусорным контейнерам с бытовыми отходами. Сумма штрафа составляет до 3 тысяч рублей.

Именно такой вынос елки привычен для многих людей. Но он нарушает действующие нормы. Об этом РИА Новости сообщил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Если вынести елку на мусорку целиком, то можно получить штраф в размере от 2000 до 3000 рублей за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», — подчеркнул Машаров.

По его словам, в контейнеры для твердых коммунальных отходов можно выбрасывать только мусор, появившийся в результате жизнедеятельности человека. Праздничное дерево в эту категорию не входит.

«Чтобы утилизировать новогоднюю ель правильно, необходимо ее сдать на переработку. Во многих городах России создают специальные пункты. Переработанная древесина и хвоя не просто отправятся на мусорный полигон — из них сделают удобрения или подстилки для животных», — порекомендовал Машаров.