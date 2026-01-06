«Образ храма искусств»: что скрывается за дверями художественного училища в Ярославле. Фото

Показываем внутренние интерьеры Ярославского художественного училища Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здание Ярославского художественного училища находится на улице Большой Федоровской, 27. Согласитесь, этот пряничный домик не часто попадает в поле зрения, а уж что скрывается за его дверями — кажется тайной для обывателя.

76.RU побывали в учебном учреждении, где каждая аудитория пропитана творческим духом. Публикуем эстетичный фоторепортаж, а еще немного истории здания и самого училища.

Занятия в бывшей церкви

Более 75 лет училище размещается в кирпичном здании на Перекопе. Здание в неорусском стиле построили на деньги купца Николая Градусова еще в начале XX века.

Неорусский архитектурный стиль — появился как ответвление более крупного направления модерн в конце XIX в. — начале XX в. Стилизация основывается на визуально реалистичном воссоздании наследия прошлого. Архитекторы вносят древнерусские мотивы и формы в украшения, используют наличники, резьбу и другие элементы фасада.

По данным «Яркипедии», 2 июня 1903 года Николай Михайлович получил разрешение на строительство «каменного здания для приюта с церковью» от Строительного отделения Ярославского губернского правления. Здание было готово к 1905 году, 11 сентября церковь освятили во имя Николая Чудотворца.

В 2023 году идет ремонт кровли Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здание получилось интересным и богатым на детали. Фасад роскошно украшен «пузатыми» полуколоннами, арками и объемными элементами. Изюминку создают «французские окна».

Здание выглядит словно терем, наглядное пособие для тех, кто изучает архитектурные элементы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Интересно, что над центральным входом находилось помещение церкви. Оно венчалось небольшим куполом, который разобрали в 1920-е годы.

За два года строительства купец Градусов изменил свою задумку. Когда здание было готово, он решил открыть в нем учебное заведение для детей из бедных семей. В те годы в Ярославле было лишь одно городское трехклассное училище на Волжской набережной, Никольская церковь при городском училище существовала с 1905 по 1921 год.

Николай Градусов скончался 30 ноября 1906 года и был похоронен в склепе, находившемся под алтарем той самой церкви. Надгробную плиту обнаружили при ремонте в 1998 году.

Городское училище в начале XX века Источник: Ярославское художественное училище, сост. изд. Коровин С. М., Артамонова О. К., Шурова С. В., 2011 г.

Ярославское художественное училище разместилось в училище имени Николая Градусова в 1945 году.

Внутри не менее привлекательно — повсюду мрамор, белые скульптуры и предметы искусства Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Не могли обрести свой дом

Как началась история художественного училища? В книге о Ярославском художественном училище, опубликованной в 2011 году, сказано, что всё началось в 1885 году с появления частной рисовальной школы, где давал уроки молодой художник Петр Романовский. На тот момент семнадцатилетний педагог вернулся в Ярославль после обучения в Строгановском художественно-техническом училище в Москве.

С годами рисовальная школа преобразовалась в рисовальные классы, штат учителей рос, а успехи учеников отмечали в Петербурге. Преподавательская инициатива Романовского имела финансовую поддержку Санкт-Петербургского училища технического рисования барона Штиглица. Однако долгие годы учебное заведение не могло обрести собственного здания.

В разные годы классы размещались в двух комнатах городского театра, двухэтажном здании бывшего уездного земства на Срубной улице (ныне — улице Собинова). Однако постоянные переезды не создавали помех для обучения — многие ученики ярославских творцов после классов продолжали обучение в Академии художеств, Московском училище живописи, ваяния и зодчества и других вузах.

Внутри повсюду стоят скульптуры Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Основатели Городских классов рисования продумывали систему художественного образования в Ярославле. Впоследствии художественные общества, возникшие при классах, обрели известность далеко за пределами города.

История училища сделала новый виток после революции, когда статус художественных образовательных учреждений изменили на государственном уровне. В октябре 1919 года организуются Ярославские государственные свободные художественные мастерские, которые разместились в бывших магазинах на Б. Угличской улице. С годами качество обучения повышалось, появлялись новые факультеты, а поток студентов становится все больше.

Однако популярность среди художников и скульпторов не приносила долгожданного собственного здания. Были очередные переезды. Мастерские размещались в помещениях бывшего земства на Срубной ул., 5, здании бывшей Антиповской гимназии на Воскресенской улице, 5 (ныне — Революционная ул.), в здании на улице Борисоглебской (ныне — улице Свердлова), и это не конечный список. Только после войны было принято решение отдать под училище здание на Большой Федоровской.

— Здание на Б. Федоровской стало вторым домом для многих поколений преподавателей, студентов и сотрудников. Администрация учебного заведения всегда стремилась придать облику здания, ставшего образовательным и культурным центром города, «образ храма искусств», — говорится в книге об училище.

Светлая отделка стен делает помещения помпезными и воздушными Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Грациозные балясины на лестнице, массивные перила и огромные окна напоминают украшения музеев Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, перемены первокурсников проходят за разглядыванием деталей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Чем не локация для фильмов про царскую семью Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, что скульптуры перенеслись из Летнего сада в Петербурге Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сложно представить, но для учащихся и преподавателей обилие красоты — обыденное окружение Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Коридоры похожи на залы музеев, повсюду развешаны работы студентов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, что при ремонте здесь продумали освещение и подсветку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Занятия проходят в просторных классах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Повсюду массивные бюсты, эскизы и готовые картины Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А какие изящные столы! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Работы можно рассматривать часами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как и десятки лет назад здесь раскрывают творческих гениев Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Анатомию тела изучают наглядно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В одной из мастерских стоят десятки мольбертов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В конце мая в училище было запланировано несколько показов итоговых работ, на переменах студенты готовились к выступлениям, создавая творческий беспорядок в коридорах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Работы студентов оформляются на стендах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Задания одинаковые, а результат всегда разный Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Каждая мелочь здесь выглядит как полноценный предмет искусства Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь раскрыли секрет красоты человеческого тела Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

За массивными дверями училища — дух творчества и красоты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU