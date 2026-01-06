НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-17°C

Сейчас в Ярославле
Погода-17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -21

1 м/c,

южн.

 763мм 84%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Что внутри Ярославского художественного училища
«Умные решения»
Что ждать от игры «Локомотива» с «Металлургом»
Кто ездит в Переславль на выходные
Сбили 13 БПЛА
Чек-лист важных обследований
Афиша на 6 января в Ярославле
Прогноз погоды в Ярославле на неделю
Город Изнанка культовых мест Фоторепортаж «Образ храма искусств»: что скрывается за дверями художественного училища в Ярославле. Фото

«Образ храма искусств»: что скрывается за дверями художественного училища в Ярославле. Фото

От этих интерьеров кружится голова

8 688
Показываем внутренние интерьеры Ярославского художественного училища | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоказываем внутренние интерьеры Ярославского художественного училища | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Показываем внутренние интерьеры Ярославского художественного училища
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Здание Ярославского художественного училища находится на улице Большой Федоровской, 27. Согласитесь, этот пряничный домик не часто попадает в поле зрения, а уж что скрывается за его дверями — кажется тайной для обывателя.

76.RU побывали в учебном учреждении, где каждая аудитория пропитана творческим духом. Публикуем эстетичный фоторепортаж, а еще немного истории здания и самого училища.

Занятия в бывшей церкви

Более 75 лет училище размещается в кирпичном здании на Перекопе. Здание в неорусском стиле построили на деньги купца Николая Градусова еще в начале XX века.

Неорусский архитектурный стиль — появился как ответвление более крупного направления модерн в конце XIX в. — начале XX в. Стилизация основывается на визуально реалистичном воссоздании наследия прошлого. Архитекторы вносят древнерусские мотивы и формы в украшения, используют наличники, резьбу и другие элементы фасада.

По данным «Яркипедии», 2 июня 1903 года Николай Михайлович получил разрешение на строительство «каменного здания для приюта с церковью» от Строительного отделения Ярославского губернского правления. Здание было готово к 1905 году, 11 сентября церковь освятили во имя Николая Чудотворца.

В 2023 году идет ремонт кровли | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ 2023 году идет ремонт кровли | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В 2023 году идет ремонт кровли
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Здание получилось интересным и богатым на детали. Фасад роскошно украшен «пузатыми» полуколоннами, арками и объемными элементами. Изюминку создают «французские окна».

Здание выглядит словно терем, наглядное пособие для тех, кто изучает архитектурные элементы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдание выглядит словно терем, наглядное пособие для тех, кто изучает архитектурные элементы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Здание выглядит словно терем, наглядное пособие для тех, кто изучает архитектурные элементы
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Интересно, что над центральным входом находилось помещение церкви. Оно венчалось небольшим куполом, который разобрали в 1920-е годы.

За два года строительства купец Градусов изменил свою задумку. Когда здание было готово, он решил открыть в нем учебное заведение для детей из бедных семей. В те годы в Ярославле было лишь одно городское трехклассное училище на Волжской набережной, Никольская церковь при городском училище существовала с 1905 по 1921 год.

Николай Градусов скончался 30 ноября 1906 года и был похоронен в склепе, находившемся под алтарем той самой церкви. Надгробную плиту обнаружили при ремонте в 1998 году.

Городское училище в начале XX века | Источник: Ярославское художественное училище, сост. изд. Коровин С. М., Артамонова О. К., Шурова С. В., 2011 г.Городское училище в начале XX века | Источник: Ярославское художественное училище, сост. изд. Коровин С. М., Артамонова О. К., Шурова С. В., 2011 г.
Городское училище в начале XX века
Источник:
Ярославское художественное училище, сост. изд. Коровин С. М., Артамонова О. К., Шурова С. В., 2011 г.

Ярославское художественное училище разместилось в училище имени Николая Градусова в 1945 году.

Внутри не менее привлекательно&nbsp;— повсюду мрамор, белые скульптуры и предметы искусства | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВнутри не менее привлекательно&nbsp;— повсюду мрамор, белые скульптуры и предметы искусства | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Внутри не менее привлекательно — повсюду мрамор, белые скульптуры и предметы искусства

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Не могли обрести свой дом

Как началась история художественного училища? В книге о Ярославском художественном училище, опубликованной в 2011 году, сказано, что всё началось в 1885 году с появления частной рисовальной школы, где давал уроки молодой художник Петр Романовский. На тот момент семнадцатилетний педагог вернулся в Ярославль после обучения в Строгановском художественно-техническом училище в Москве.

С годами рисовальная школа преобразовалась в рисовальные классы, штат учителей рос, а успехи учеников отмечали в Петербурге. Преподавательская инициатива Романовского имела финансовую поддержку Санкт-Петербургского училища технического рисования барона Штиглица. Однако долгие годы учебное заведение не могло обрести собственного здания.

В разные годы классы размещались в двух комнатах городского театра, двухэтажном здании бывшего уездного земства на Срубной улице (ныне — улице Собинова). Однако постоянные переезды не создавали помех для обучения — многие ученики ярославских творцов после классов продолжали обучение в Академии художеств, Московском училище живописи, ваяния и зодчества и других вузах.

Внутри повсюду стоят скульптуры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВнутри повсюду стоят скульптуры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Внутри повсюду стоят скульптуры
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Основатели Городских классов рисования продумывали систему художественного образования в Ярославле. Впоследствии художественные общества, возникшие при классах, обрели известность далеко за пределами города.

История училища сделала новый виток после революции, когда статус художественных образовательных учреждений изменили на государственном уровне. В октябре 1919 года организуются Ярославские государственные свободные художественные мастерские, которые разместились в бывших магазинах на Б. Угличской улице. С годами качество обучения повышалось, появлялись новые факультеты, а поток студентов становится все больше.

Однако популярность среди художников и скульпторов не приносила долгожданного собственного здания. Были очередные переезды. Мастерские размещались в помещениях бывшего земства на Срубной ул., 5, здании бывшей Антиповской гимназии на Воскресенской улице, 5 (ныне — Революционная ул.), в здании на улице Борисоглебской (ныне — улице Свердлова), и это не конечный список. Только после войны было принято решение отдать под училище здание на Большой Федоровской.

— Здание на Б. Федоровской стало вторым домом для многих поколений преподавателей, студентов и сотрудников. Администрация учебного заведения всегда стремилась придать облику здания, ставшего образовательным и культурным центром города, «образ храма искусств», — говорится в книге об училище.

Светлая отделка стен делает помещения помпезными и воздушными | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСветлая отделка стен делает помещения помпезными и воздушными | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Светлая отделка стен делает помещения помпезными и воздушными
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Грациозные балясины на лестнице, массивные перила и огромные окна напоминают украшения музеев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГрациозные балясины на лестнице, массивные перила и огромные окна напоминают украшения музеев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Грациозные балясины на лестнице, массивные перила и огромные окна напоминают украшения музеев
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, перемены первокурсников проходят за разглядыванием деталей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКажется, перемены первокурсников проходят за разглядыванием деталей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Кажется, перемены первокурсников проходят за разглядыванием деталей
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Чем не локация для фильмов про царскую семью | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧем не локация для фильмов про царскую семью | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Чем не локация для фильмов про царскую семью
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, что скульптуры перенеслись из Летнего сада в Петербурге | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКажется, что скульптуры перенеслись из Летнего сада в Петербурге | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Кажется, что скульптуры перенеслись из Летнего сада в Петербурге
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сложно представить, но для учащихся и преподавателей обилие красоты — обыденное окружение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСложно представить, но для учащихся и преподавателей обилие красоты — обыденное окружение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Сложно представить, но для учащихся и преподавателей обилие красоты — обыденное окружение
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Коридоры похожи на залы музеев, повсюду развешаны работы студентов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКоридоры похожи на залы музеев, повсюду развешаны работы студентов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Коридоры похожи на залы музеев, повсюду развешаны работы студентов
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, что при ремонте здесь продумали освещение и подсветку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКажется, что при ремонте здесь продумали освещение и подсветку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Кажется, что при ремонте здесь продумали освещение и подсветку
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Занятия проходят в просторных классах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗанятия проходят в просторных классах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Занятия проходят в просторных классах
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Повсюду массивные бюсты, эскизы и готовые картины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПовсюду массивные бюсты, эскизы и готовые картины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Повсюду массивные бюсты, эскизы и готовые картины
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А какие изящные столы! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА какие изящные столы! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
А какие изящные столы!
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Работы можно рассматривать часами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРаботы можно рассматривать часами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Работы можно рассматривать часами
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Как и десятки лет назад здесь раскрывают творческих гениев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак и десятки лет назад здесь раскрывают творческих гениев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Как и десятки лет назад здесь раскрывают творческих гениев
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Анатомию тела изучают наглядно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАнатомию тела изучают наглядно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Анатомию тела изучают наглядно
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В одной из мастерских стоят десятки мольбертов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ одной из мастерских стоят десятки мольбертов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В одной из мастерских стоят десятки мольбертов
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В конце мая в училище было запланировано несколько показов итоговых работ, на переменах студенты готовились к выступлениям, создавая творческий беспорядок в коридорах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ конце мая в училище было запланировано несколько показов итоговых работ, на переменах студенты готовились к выступлениям, создавая творческий беспорядок в коридорах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В конце мая в училище было запланировано несколько показов итоговых работ, на переменах студенты готовились к выступлениям, создавая творческий беспорядок в коридорах
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Работы студентов оформляются на стендах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРаботы студентов оформляются на стендах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Работы студентов оформляются на стендах
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Задания одинаковые, а результат всегда разный | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗадания одинаковые, а результат всегда разный | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Задания одинаковые, а результат всегда разный
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Каждая мелочь здесь выглядит как полноценный предмет искусства | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКаждая мелочь здесь выглядит как полноценный предмет искусства | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Каждая мелочь здесь выглядит как полноценный предмет искусства
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь раскрыли секрет красоты человеческого тела | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь раскрыли секрет красоты человеческого тела | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Здесь раскрыли секрет красоты человеческого тела
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

За массивными дверями училища — дух творчества и красоты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗа массивными дверями училища — дух творчества и красоты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
За массивными дверями училища — дух творчества и красоты
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее мы также публиковали историю «Дома Бухарина» на Советской площади.

ПО ТЕМЕ
Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Художественное училище Скульптура Картины
Лайк
TYPE_LIKE3
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Гость
24 июня 2023, 08:03
Обветшалое здание, заросшая чепыжами территория. А рядом пенсионный фонд где на деньги стариков директору каждый год меняют мебель в кабинете. И ямы по колено на дороге перед этими заведениями. Стабильность однако
Гость
15 октября 2023, 10:55
Из за обилия таких скульптур, в своемвремя после зачисления на первый курс, мой отец забрал мои документы из « храма целомудрия и красоты»🤣От боялся за падение нравов для девушки, в столь юном возрасте. Голого действительно очень много! Суриковское может тольк « позавидовать»
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Зайдет и 3-летним девочкам, и 65-летним мальчикам». Топ-3 мест на Байкале, идеальных для зимнего путешествия
Никита Истомин
туризм на Байкале
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«6-летних детей я бы не повела»: почему новый «Буратино» больше подходит для взрослых — честный отзыв
Надежда Губарь
Рекомендуем