В Ярославской области подписан указ о призыве на военную службу по новым правилам

Теперь призывать на «срочную» службу будут целый год Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал указ о проведении призыва граждан 1996–2008 года рождения на военную службу. В соответствии с новыми федеральными правилами в документе прописывается срок призыва с января по декабрь 2026 года.

Ранее в году выпускались два указа, в которых указывались сроки призыва в апреле–июле и октябре–декабре.

В указе опубликованы составы призывных комиссий, порядок их работы и перечень медицинских организаций, куда призывников будут направлять на обследование.

Напомним, в ноябре 2025 года Владимир Путин утвердил изменения в закон о воинском призыве. Согласно поправкам призыв на срочную службу будет идти в течение всего календарного года. В это время будет проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет происходить, как и всегда, дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.