В Ярославской области подписан указ о призыве на военную службу по новым правилам

В Ярославской области подписан указ о призыве на военную службу по новым правилам

Что в нем прописано

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал указ о проведении призыва граждан 1996–2008 года рождения на военную службу. В соответствии с новыми федеральными правилами в документе прописывается срок призыва с января по декабрь 2026 года.

Ранее в году выпускались два указа, в которых указывались сроки призыва в апреле–июле и октябре–декабре.

В указе опубликованы составы призывных комиссий, порядок их работы и перечень медицинских организаций, куда призывников будут направлять на обследование.

Напомним, в ноябре 2025 года Владимир Путин утвердил изменения в закон о воинском призыве. Согласно поправкам призыв на срочную службу будет идти в течение всего календарного года. В это время будет проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет происходить, как и всегда, дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Также президент России подписал закон об увеличении штрафа за несообщение в военкомат о переезде до 10–20 тысяч рублей. До этого он составлял от 1000 до 5000 рублей. Это касается случаев, когда призывник меняет место жительства более чем на три месяца.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
7
Гость
1 час
теперь губернаторы за всё отдуваются? а главнокомандующий кто если не забыли?
Гость
1 час
Израиль за двое суток мобилизовал 10 тысяч депутатов и чиновников!
Читать все комментарии
Гость
Рекомендуем