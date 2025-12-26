В Ярославской области подписан указ о призыве на военную службу по новым правилам

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал указ о проведении призыва граждан 1996–2008 года рождения на военную службу. В соответствии с новыми федеральными правилами в документе прописывается срок призыва с января по декабрь 2026 года.
Ранее в году выпускались два указа, в которых указывались сроки призыва в апреле–июле и октябре–декабре.
В указе опубликованы составы призывных комиссий, порядок их работы и перечень медицинских организаций, куда призывников будут направлять на обследование.
Напомним, в ноябре 2025 года Владимир Путин утвердил изменения в закон о воинском призыве. Согласно поправкам призыв на срочную службу будет идти в течение всего календарного года. В это время будет проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет происходить, как и всегда, дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Также президент России подписал закон об увеличении штрафа за несообщение в военкомат о переезде до 10–20 тысяч рублей. До этого он составлял от 1000 до 5000 рублей. Это касается случаев, когда призывник меняет место жительства более чем на три месяца.