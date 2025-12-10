НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Школьное питание «Ужасающая картина»: омбудсмен рассказал о реальных проблемах со школьным питанием в Ярославской области

«Ужасающая картина»: омбудсмен рассказал о реальных проблемах со школьным питанием в Ярославской области

С многочисленными жалобами к нему обратились жители Угличского района

355
Детский омбудсмен проверил качество школьного питания в Ярославской области | Источник: Детский омбудсмен Ярославии / TelegramДетский омбудсмен проверил качество школьного питания в Ярославской области | Источник: Детский омбудсмен Ярославии / Telegram

Детский омбудсмен проверил качество школьного питания в Ярославской области

Источник:

Детский омбудсмен Ярославии / Telegram

Детский омбудсмен Михаил Крупин рассказал о проблемах с питанием в школах и детских садах Угличского района Ярославской области. Он провел выездную проверку и остался недоволен результатами. По его словам, были зафиксированы серьезные нарушения.

«Поступили коллективные обращения от родителей школьников и воспитанников детских садов города Углича и Угличского района. Общее число подписавших обращения превышает 300 человек. Это не просто жалобы — это крик о помощи. В ходе проверочных мероприятий выявлена ужасающая картина», — рассказали в аппарате уполномоченного по правам детей в регионе.

Проверяющие нашли просроченные продукты в холодильниках пищеблоков, зафиксировали недовес готовых блюд. Специалисты уверены, что дети не получают до 20-30% от положенной порции.

«Бракераж либо не ведется вовсе, либо носит чисто формальный характер — бракеражные комиссии фактически не работают. Двухнедельное цикличное меню и суточное меню не соответствуют друг другу», — говорится в сообщении.

Во время проверки были обнаружены нарушения | Источник: Детский омбудсмен Ярославии / TelegramВо время проверки были обнаружены нарушения | Источник: Детский омбудсмен Ярославии / Telegram
Ранее родители жаловались на качество питания детей | Источник: Детский омбудсмен Ярославии / TelegramРанее родители жаловались на качество питания детей | Источник: Детский омбудсмен Ярославии / Telegram
Нашлись даже испорченные продукты | Источник: Детский омбудсмен Ярославии / TelegramНашлись даже испорченные продукты | Источник: Детский омбудсмен Ярославии / Telegram
Проверку организовали после обращения родителей | Источник: Детский омбудсмен Ярославии / TelegramПроверку организовали после обращения родителей | Источник: Детский омбудсмен Ярославии / Telegram
Сотрудникам пришлось объясняться за существующие проблемы | Источник: Детский омбудсмен Ярославии / TelegramСотрудникам пришлось объясняться за существующие проблемы | Источник: Детский омбудсмен Ярославии / Telegram
Продукты, из которых детям готовят еду, проверили | Источник: Детский омбудсмен Ярославии / TelegramПродукты, из которых детям готовят еду, проверили | Источник: Детский омбудсмен Ярославии / Telegram

Также среди того, чем остался недоволен омбудсмен: нарушения товарного соседства и использование сотрудниками в своих целях холодильников, где хранятся продукты для питания детей.

В аппарате омбудсмена произошедшее назвали «прямой угрозой здоровью сотен детей».

«Это не просто нарушения — это преступное отношение к самому святому, что у нас есть, к здоровью и жизни детей. Все виновные будут привлечены к ответственности, вне зависимости от должностей. Ситуация с питанием в области взята под мой личный контроль», — рассказал Михаил Крупин.

Сейчас производство по обращениям продолжается. После проверок вынесено заключение в адрес администраций образовательных организаций. Также его направили в правоохранительные органы, Роспотребнадзор и региональное Министерство образования.

В конце ноября Михаил Крупин сообщал об аналогичных проблемах после проверки питания в школах и детсадах Переславль-Залесского округа. В одном из учреждений тоже нашли просроченные продукты. Поставщик рассказал, как такое могло произойти.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Питание Школа Детский сад Проверка Омбудсмен Михаил Крупин
Комментарии
5
JayroslavMudryi
26 минут
говорить ---не мешки ворочать!! сделайте что бы было достойное питание--а так только говорилки!!
Гость
42 минуты
Жаль молодое поколение,хотя такое было во все времена.
Гость
