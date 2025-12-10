«Ужасающая картина»: омбудсмен рассказал о реальных проблемах со школьным питанием в Ярославской области

Детский омбудсмен проверил качество школьного питания в Ярославской области Источник: Детский омбудсмен Ярославии / Telegram

Детский омбудсмен Михаил Крупин рассказал о проблемах с питанием в школах и детских садах Угличского района Ярославской области. Он провел выездную проверку и остался недоволен результатами. По его словам, были зафиксированы серьезные нарушения.

«Поступили коллективные обращения от родителей школьников и воспитанников детских садов города Углича и Угличского района. Общее число подписавших обращения превышает 300 человек. Это не просто жалобы — это крик о помощи. В ходе проверочных мероприятий выявлена ужасающая картина», — рассказали в аппарате уполномоченного по правам детей в регионе.

Проверяющие нашли просроченные продукты в холодильниках пищеблоков, зафиксировали недовес готовых блюд. Специалисты уверены, что дети не получают до 20-30% от положенной порции.

«Бракераж либо не ведется вовсе, либо носит чисто формальный характер — бракеражные комиссии фактически не работают. Двухнедельное цикличное меню и суточное меню не соответствуют друг другу», — говорится в сообщении.

Также среди того, чем остался недоволен омбудсмен: нарушения товарного соседства и использование сотрудниками в своих целях холодильников, где хранятся продукты для питания детей.

В аппарате омбудсмена произошедшее назвали «прямой угрозой здоровью сотен детей».

«Это не просто нарушения — это преступное отношение к самому святому, что у нас есть, к здоровью и жизни детей. Все виновные будут привлечены к ответственности, вне зависимости от должностей. Ситуация с питанием в области взята под мой личный контроль», — рассказал Михаил Крупин.

Сейчас производство по обращениям продолжается. После проверок вынесено заключение в адрес администраций образовательных организаций. Также его направили в правоохранительные органы, Роспотребнадзор и региональное Министерство образования.