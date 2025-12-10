«Ужасающая картина»: омбудсмен рассказал о реальных проблемах со школьным питанием в Ярославской области

Детский омбудсмен Михаил Крупин рассказал о проблемах с питанием в школах и детских садах Угличского района Ярославской области. Он провел выездную проверку и остался недоволен результатами. По его словам, были зафиксированы серьезные нарушения.
«Поступили коллективные обращения от родителей школьников и воспитанников детских садов города Углича и Угличского района. Общее число подписавших обращения превышает 300 человек. Это не просто жалобы — это крик о помощи. В ходе проверочных мероприятий выявлена ужасающая картина», — рассказали в аппарате уполномоченного по правам детей в регионе.
Проверяющие нашли просроченные продукты в холодильниках пищеблоков, зафиксировали недовес готовых блюд. Специалисты уверены, что дети не получают до 20-30% от положенной порции.
«Бракераж либо не ведется вовсе, либо носит чисто формальный характер — бракеражные комиссии фактически не работают. Двухнедельное цикличное меню и суточное меню не соответствуют друг другу», — говорится в сообщении.
Также среди того, чем остался недоволен омбудсмен: нарушения товарного соседства и использование сотрудниками в своих целях холодильников, где хранятся продукты для питания детей.
В аппарате омбудсмена произошедшее назвали «прямой угрозой здоровью сотен детей».
«Это не просто нарушения — это преступное отношение к самому святому, что у нас есть, к здоровью и жизни детей. Все виновные будут привлечены к ответственности, вне зависимости от должностей. Ситуация с питанием в области взята под мой личный контроль», — рассказал Михаил Крупин.
Сейчас производство по обращениям продолжается. После проверок вынесено заключение в адрес администраций образовательных организаций. Также его направили в правоохранительные органы, Роспотребнадзор и региональное Министерство образования.
В конце ноября Михаил Крупин сообщал об аналогичных проблемах после проверки питания в школах и детсадах Переславль-Залесского округа. В одном из учреждений тоже нашли просроченные продукты. Поставщик рассказал, как такое могло произойти.