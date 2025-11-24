НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -5

3 м/c,

ю-в.

 749мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 79,02
EUR 90,56
Экопроекты российских компаний
9-балльные пробки
«Умные решения»
Кредиты ярославцев
Компании, которые создают будущее области
Беспилотная опасность
Сколько стоит стать хоккеистом
Нападения в Ярославле
Грядут сокращения
Город «Человек удивительной энергии»: умерла ярославская долгожительница. Ей было 106 лет

«Человек удивительной энергии»: умерла ярославская долгожительница. Ей было 106 лет

Вековой юбилей она отметила участием в беговом марафоне

135
Александра Шелепанова скончалась на 107-м году жизни | Источник: Ольга Низова / Vk.comАлександра Шелепанова скончалась на 107-м году жизни | Источник: Ольга Низова / Vk.com

Александра Шелепанова скончалась на 107-м году жизни

Источник:

Ольга Низова / Vk.com

В Ярославской области скончалась известная долгожительница — Александра Шелепанова. Ей было 106 лет. Почти всю жизнь Александра Николаевна прожила в Тутаевском округе.

«Ушёл человек удивительной энергии, жизнелюбия и невероятной внутренней силы. Александра Николаевна была для всех нас примером настоящего оптимизма и стойкости духа. Являясь участницей многочисленных спортивных мероприятий, она вдохновляла окружающих своим позитивом и безграничной любовью к активной жизни», — написала на своей странице во «ВКонтакте» 23 ноября глава Тутаевского округа Ярославской области Ольга Низова.

Александра Шелепанова известна тем, что до преклонных лет участвовала в марафонских забегах. Она стала самой возрастной участницей проекта «Бегом по Золотому кольцу». В 2019 году Александра Николаевна вместе со спортсменами со всей России вышла на старт и пробежала 600 метров на полумарафоне «Май. Мир. Молодость» в Тутаеве в честь своего 100-летнего юбилея.

«Это стало настоящим символом того, насколько важна воля к победе над обстоятельствами и над собой. Вся её долгая жизнь — это яркий пример того, как важно оставаться верным своему призванию и своим мечтам, несмотря ни на что», — добавила Ольга Низова.

Как сообщала «Российская газета», Александра Шелепанова родилась 22 апреля 1919 года в деревне Раменье Череповецкого района Вологодской области (в то время это была Ленинградская область). Окончила семь классов школы, а затем сельхозтехникум в городе Ломоносове Ленинградской области. После учебы Александра Николаевна работала зоотехником сначала в Ленинградской, а потом в Ярославской области. Дважды была замужем. Первый муж умер после войны. Со вторым супругом Александра Николаевна прожила 39 лет. У нее остался взрослый сын и внуки.

Приносим соболезнования близким Александры Николаевны.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Долгожительница Скончалась женщина
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Цепочка случайностей: история 24-летней ученой, которая приехала в Поморье ловить дикого северного оленя
Варвара Сузько
ученая
Мнение
«Не путаю эйфорию с покоем»: ярославна на год отказалась от алкоголя и откровенно описала свой опыт
Екатерина Бантина
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
«Непохожие на нас имеют право на счастье». Почему нужно обязательно найти и посмотреть фильм «Пуанты для моей мамы»
Надежда Губарь
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление