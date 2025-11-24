«Человек удивительной энергии»: умерла ярославская долгожительница. Ей было 106 лет

В Ярославской области скончалась известная долгожительница — Александра Шелепанова. Ей было 106 лет. Почти всю жизнь Александра Николаевна прожила в Тутаевском округе.

«Ушёл человек удивительной энергии, жизнелюбия и невероятной внутренней силы. Александра Николаевна была для всех нас примером настоящего оптимизма и стойкости духа. Являясь участницей многочисленных спортивных мероприятий, она вдохновляла окружающих своим позитивом и безграничной любовью к активной жизни», — написала на своей странице во «ВКонтакте» 23 ноября глава Тутаевского округа Ярославской области Ольга Низова.

Александра Шелепанова известна тем, что до преклонных лет участвовала в марафонских забегах. Она стала самой возрастной участницей проекта «Бегом по Золотому кольцу». В 2019 году Александра Николаевна вместе со спортсменами со всей России вышла на старт и пробежала 600 метров на полумарафоне «Май. Мир. Молодость» в Тутаеве в честь своего 100-летнего юбилея.

«Это стало настоящим символом того, насколько важна воля к победе над обстоятельствами и над собой. Вся её долгая жизнь — это яркий пример того, как важно оставаться верным своему призванию и своим мечтам, несмотря ни на что», — добавила Ольга Низова.

Как сообщала «Российская газета», Александра Шелепанова родилась 22 апреля 1919 года в деревне Раменье Череповецкого района Вологодской области (в то время это была Ленинградская область). Окончила семь классов школы, а затем сельхозтехникум в городе Ломоносове Ленинградской области. После учебы Александра Николаевна работала зоотехником сначала в Ленинградской, а потом в Ярославской области. Дважды была замужем. Первый муж умер после войны. Со вторым супругом Александра Николаевна прожила 39 лет. У нее остался взрослый сын и внуки.

Приносим соболезнования близким Александры Николаевны.