Полный список фотостудий в Ярославле: в какую сумму обойдется фотосессия — обзор

room 1 — просторный светлый зал с панорамными окнами. В зале винтажная и современная мебель, различный декор и несколько бумажных фонов. Стоимость аренды — 2400 рублей в час, от 2-х часов бронирования стоимость снижается до 2100 рублей. В ночное время (после 20:00) цена составляет 3000 рублей в час.

room 2 — зал с минималистичным интерьером, панорамными окнами и дизайнерской мебелью. Аренда обойдётся в 2400 рублей за час, а при бронировании на два часа и более — в 2100 рублей за час. В ночное время (с 20:00) стоимость увеличивается до 3000 рублей в час.