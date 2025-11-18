Полный список фотостудий в Ярославле: в какую сумму обойдется фотосессия — обзор

Хотите красивые фотографии, но не знаете, где их сделать? В Ярославле для этого есть много интересных оборудованных фотостудий. Для удобства мы собрали их в карточках.
- Vintage
- Селфклик
- York Studio
- Apartament 302
- Asoba
- Фабрика
- Concept Mansard
- Чердак
- Воздух
- Фрида
- Memories
- Base
- Lightroom
- VFормате
Vintage
Адрес: ул. Некрасова, 41с1.
График работы: ежедневно с 09:00 до 21:00.
Локации:
зал Platinum светлый и современный. Доступны: кухня, спальня, гостиная с камином, гостиная в скандинавском стиле) в будни будет стоить 2000 рублей в час, в выходные и праздники — 2500 в час.
зал ART. Минимум мебели и профессиональная угловая циклорама. Зал подойдет для имиджевых, предметных и модельных съемок. Стоимость — 1000 рублей в час.
Циклорама — это конструкция с плавным переходом между горизонтальными и вертикальными плоскостями, позволяющая создать эффект бесконечного однотонного фона. Циклорамы используются в различных областях фото и видеосъемки.
зал Urban — самый большой в студии. На локации воссоздан фактурный естественный лофт: обеденная зона, гостиная с большим диваном, камин и спальня. В будни аренда локации будет стоить 2000 рублей в час, в выходные и праздники — 2500 в час.
Специальные предложения:
подарочный сертификат
девичник в фотостудии — 13000 рублей. В стоимость входит 3 часа аренды зала на ваш выбор, пирамида из шампанского, 1 час работы фотографа и оформление зала шарами;
детский день рождения — 13000 рублей. В состав цены включено: 3 часа аренды зала, 1 час работы фотографа, 1 час работы аниматора, оформление зала шарами, торт ручной работы на 2 кг и 10 капкейков;
прокат вечерних платьев для съемки — 1000 рублей;
проект утро невесты — 15000 рублей. В стоимость входит: образ от визажистов и стилистов (макияж и прическа), 2 часа съемки с фотографом, авторский букет, шампанское и 65 обработанных фото.
выезд фотографа на съемку — 4000 рублей за час.
Селфклик
В фотостудии «Селфклик» вы можете провести фотосессию самостоятельно, без помощи фотографа. Снимки приходят на телефон клиента.
Адрес: ул. Победы, 6.
График работы: ежедневно с 10:00 до 20:00.
Услуги:
съемка с разным фоном — от 1537 до 8887 рублей. Цена зависит от выбранного времени: от 10 минут до 4 часов. В студии доступны следующие цвета фонов: белый, черный, серый, кофейный, туманный, голубой и розовый.
Специальные предложения:
сертификат на съемку — от 1000 рублей;
фотокнига с плотными страницами и твердой обложкой — от 1990 рублей.
York Studio
Адрес: ул. Некрасова, 39.
График работы: круглосуточно.
Услуги:
фотосессия в студии — 7500 рублей. В стоимость входит 1 час съемки, 10 фото в ретуши, все лучшие кадры в обработке, помощь в подборе образа и в процессе съемки. Ретушь дополнительно — 200 рублей за кадр.
экспресс фотосессия — 3000 рублей. Съемка длится 20 минут, клиент получает 5-7 фотографий;
услуги фотографа в студии — 6000 рублей в час, на улице — 5000 рублей.
аренда зала в будни — 1600 рублей, в выходные — 2500 рублей. Стоимость указана за 1 час.
свадебная съемка — 5000 рублей в час.
Специальные предложения:
аренда зала в ночное время (с 21:00 до 7:00) — 3000 рублей в час;
обучения фотосъемке — от 9500 до 18000 рублей. Доступны курсы: «ЦветКорр», «Обработка и ретушь» и «Студийный свет».
Apartament 302
Адрес: площадь Труда, 1.
График работы: ежедневно с 9:00 до 20:00.
Локации:
room 1 — просторный светлый зал с панорамными окнами. В зале винтажная и современная мебель, различный декор и несколько бумажных фонов. Стоимость аренды — 2400 рублей в час, от 2-х часов бронирования стоимость снижается до 2100 рублей. В ночное время (после 20:00) цена составляет 3000 рублей в час.
room 2 — зал с минималистичным интерьером, панорамными окнами и дизайнерской мебелью. Аренда обойдётся в 2400 рублей за час, а при бронировании на два часа и более — в 2100 рублей за час. В ночное время (с 20:00) стоимость увеличивается до 3000 рублей в час.
Специальные предложения:
зона для создания макияжа (Make Up Zone) — 500 рублей в час. При бронировании от 2-х часов цена составляет 400 рублей в час.
фотосъемка с домашними животными — 500 рублей за одного питомца.
Asoba
Адрес: Комсомольская улица, 10.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00.
Услуги:
аренда студии в будни — 900 рублей, в выходные — 1100 рублей. Есть несколько разных фонов: розовый, черный, белый, красный и полиэтиленовый прозрачный.
съемка от студийного фотографа — 4600 рублей в час.
комплексная фотосессия от студийного фотографа — 8000 рублей. В стоимость входит макияж и укладка, 1 час съемки и 20 готовых фотографий.
Специальные предложения:
сертификат на студийную фотосессию — 4600 рублей, на комплексную — 8000 рублей.
сертификат на аренду студии — от 600 до 1500 рублей.
съемка для маркетплейсов — 250 рублей за единицу товара и 600 рублей в час за аренду студии.
Фабрика
Адрес: ул. Полушкина Роща, 1.
График работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.
Локации:
зал «Эстет» — светлое помещение с минималистичной мебелью. Стоимость аренды — от 1300 рублей в час;
зал с циклорамой — от 1000 рублей за час;
зал «Франция» имеет светлый минималистичный интерьер в европейском стиле. Цена аренды — от 1700 рублей за час. С 1 ноября по 14 января в зале сделают новогоднее оформление.
зал «Окна» отличается темным интерьером и наличием нескольких функциональных зон: кухня, бизнес-кабинет и панорамное зеркало. Стоимость аренды за час — от 1700 рублей. С 1 ноября по 14 января зал будет подходить для новогодних съемок.
«Грэй» — минималистичный зал с нейтрально-серым фоном. Час бронирования обойдется в 800 рублей.
Специальные предложения:
аренда дым-машины — 300 рублей за один час съемки;
аренда лазерного оборудования — 2000 рублей за 2 часа;
аренда зала под мероприятие — 4000 рублей за час. Минимальное время бронирования — 2 часа.
услуга ассистента по свету — 1500 рублей в час.
мастер-класс «Студийный Про» — 9500 рублей. В стоимость входят лекционная (2 часа) и практическая части (3 часа).
Concept Mansard
Адрес: ул. Победы, 43/61.
График работы: ежедневно с 10:00 до 20:00.
Услуги:
аренда фотозала — 3000 рублей за один час бронирования, при аренде 2 часов и более — 2000 рублей в час. Локация отличается винтажным стилем, панорамными окнами и антиквариатным декором. В стоимость входит аксессуары дя дополнения образа, многочисленный реквизит (стильные фужеры, свечи, журналы), виниловый проигрыватель и другое.
Специальные предложения:
подарочный сертификат на фотосессию — 7000 рублей. В стоимость входит час съемки от фотографа, профессиональный гардероб, 15 фото в ретуши и все исходники;
фотосессия «Всё включено» — 7000 рублей за один час, 10000 рублей за два часа.
гардероб в аренду на съемку от штатного фотографа — бесплатно.
Чердак
Адрес: Ямская улица, 4.
График работы: ежедневно с 09:00 до 17:00.
Услуги:
аренда фотостудии в будни — 1000 рублей в час, выходные — 1500 рублей в час. В пространстве есть два зала: белый с кроватью и балдахином и семейный с бежевой мебелью.
Специальные предложения:
фотосессия в студии с штатным фотографом- 5000 рублей за час. В сумму входит обработка около 250 фото.
фотосессия в студии с штатным фотографом — 4000 рублей за 30 минут. В стоимость входит обработка около 150 фотографий.
Воздух
Адрес: ул. Полушкина Роща, 16.
График работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.
Услуги:
аренда зала — от 1700 рублей за час. Всего в фотостудии 5 локаций с разными интерьерами и дизайнерской мебелью.
Фрида
Адрес: проспект Толбухина, 3.
График работы: ежедневно с 9:00 до 23:00.
Локации:
тематика вселенной Гарри Поттера. Стоимость аренды — 1000 рублей в час в будни, 1200 в выходные;
зал «Симпл» — сочетание классики, простоты и минимализма. Стоимость бронирования 1000 рублей за час в будни и 1200 рублей в выходные;
темный фон и объемная подвесная луна. Стоимость аренды 1000 рублей в час в будни, 1200 рублей в час в выходные.
локация «Романтика» — 200 рублей к основной стоимости аренды студии (800 рублей в час в будни, 1000 рублей в выходные).
Специальные предложения:
фотосессия от штатного фотографа — 6000 рублей. В сумму входит 1 час съемки в студии и обработка 30 фотографий.
Memories
Адрес: проспект Толбухина, 17А.
График работы: ежедневно с 9:00 до 20:00.
Услуги:
аренда фотостудии с уютным минималистичным интерьером — 1700 рублей в час в будни, 1900 рублей в выходные;
аренда новогодних локаций — 2500 рублей в час.
Специальные предложения:
фотосессия от штатного фотографа студии — 5500 рублей за 30 минут съемки, 8500 рублей за час. В сумму входит аренда зала, реквизит и от 50 фотографий в обработке;
аренда гримерной — 400 рублей за час.
Base
Адрес: ул. Победы, 6.
График работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.
Услуги:
аренда зала на 30 минут — 800 рублей, на час — 1500 рублей. В помещении присутствует разнообразный реквизит, мебель и угловая циклорама;
аренда гримерной — 300 рублей за час.
Специальные предложения:
подарочный сертификат — от 900 до 7000 рублей;
фотопроект «Всё включено» — 7000 рублей. В стоимость входит один час съемки от фотографа, макияж и укладка, ретушь 20 фотографий и помощь в позировании. В съемке могут участвовать до трех человек;
выезд фотографа на съемку без студии — 3000 рублей за 30 минут. В сумму входит макияж и 20 фото в ретуши.
Lightroom
Адрес: ул. Победы, 38/27.
График работы: ежедневно с 09:00 до 21:00.
Услуги:
аренда зала — 1200 рублей в час в будни, 1500 рублей в час в выходные. Помещение представляет собой светлое пространство с панорамными окнами и разнообразным студийным реквизитом.
Специальные предложения:
оформление фотозоны, посвященной дню рождения малыша — от 1500 рублей в зависимости от сложности;
создание выпускной фотокниги — от 850 до 4500 рублей.
VFормате
Адрес: ул. Добролюбова, 6.
График работы: ежедневно с 10:00 до 20:00.
Услуги:
аренда всех локаций и фонов — 1500 рублей в час в будни, 2000 рублей в час в выходные;
фотосессия от фотографа — 2500 рублей за 15 минут, 3500 рублей за 30 минут и 6000 рублей за час.
Специальные предложения:
аренда зала на праздник — от 1500 до 2000 рублей за час;
аренда дополнительной техники — 500 рублей в час;
фоторепортаж для праздника от фотографа — 5000 рублей;
подарочный сертификат на съемку — от 1000 до 6000 рублей.
