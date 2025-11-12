«Одно из самых лучших»: в небе над Ярославлем разлилось невероятное северное сияние

Жители Ярославля увидели северное сияние Источник: «Охотник за облаками» / Vk.com

Жители Ярославля смогли увидеть северное сияние ночью 12 ноября. Завораживающими кадрами люди делятся в социальных сетях.

Одним из тех, кому удалось занять аврору во всей красе, стал фотограф и автор группы во «Вконтакте» «Охотник за облаками» Михаил Завьялов. Он делал кадры в малоосвещенной местности под Ярославлем.

«Одно из самых лучших сияний. Несмотря на запредельные, исторические параметры магнитной бури (выше чем 10 мая 2024), динамика сияния умеренная. Но цветовая палитра шикарная!», — написал Михаил.

Розовое свечение будто стекало с неба Источник: «Охотник за облаками» / Vk.com

Переливы на небе было отлично видно Источник: «Охотник за облаками» / Vk.com

Разноцветные полосы проявились в небе ночью Источник: «Охотник за облаками» / Vk.com

Жители Ярославля рассказали, что северное сияние было видно даже в черте города. Кадрами в социальных сетях поделились жители Дзержинского района.

«Сегодня очень высокая солнечная активность, сияние было видно даже из окна. Брагино, 15 микрорайон», — написала подписчица телеграм-канала «Подслушано в Ярославле! (18+)».

В городе северное сияние было видно не так отчетливо, но переливы в небе заметны Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

Ярославцы могли увидеть природное явление своими глазами Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

Своими кадрами поделились и читатели 76.RU.

В каких-то местах сияние было более отчетливым Источник: Katya

И еще фото, сделанное за пределами города Источник: Lysergin

Красота! Источник: Lysergin

Северное сияние — явление, которое возникает при столкновении солнечного ветра с магнитным полем нашей планеты. В верхних слоях атмосферы образуются разноцветные огни. Сияние также называют авророй, в честь богини из римской мифологии.