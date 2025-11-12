НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

4 м/c,

южн.

 751мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 81,29
EUR 94,19
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
На машину рухнул столб с проводами
«Умные решения»
Где хоронить домашних животных
Распродажа иномарок по дешевке
Угон автобуса: видео
Расширение платных парковок
Схема пешеходного центра
Город «Одно из самых лучших»: в небе над Ярославлем разлилось невероятное северное сияние

«Одно из самых лучших»: в небе над Ярославлем разлилось невероятное северное сияние

Публикуем кадры, от которых захватывает дух

2 953
Жители Ярославля увидели северное сияние | Источник: «Охотник за облаками» / Vk.comЖители Ярославля увидели северное сияние | Источник: «Охотник за облаками» / Vk.com

Жители Ярославля увидели северное сияние

Источник:

«Охотник за облаками» / Vk.com

Жители Ярославля смогли увидеть северное сияние ночью 12 ноября. Завораживающими кадрами люди делятся в социальных сетях.

Одним из тех, кому удалось занять аврору во всей красе, стал фотограф и автор группы во «Вконтакте» «Охотник за облаками» Михаил Завьялов. Он делал кадры в малоосвещенной местности под Ярославлем.

«Одно из самых лучших сияний. Несмотря на запредельные, исторические параметры магнитной бури (выше чем 10 мая 2024), динамика сияния умеренная. Но цветовая палитра шикарная!», — написал Михаил.

Розовое свечение будто стекало с неба | Источник: «Охотник за облаками» / Vk.comРозовое свечение будто стекало с неба | Источник: «Охотник за облаками» / Vk.com

Розовое свечение будто стекало с неба

Источник:

«Охотник за облаками» / Vk.com

Переливы на небе было отлично видно | Источник: «Охотник за облаками» / Vk.comПереливы на небе было отлично видно | Источник: «Охотник за облаками» / Vk.com

Переливы на небе было отлично видно

Источник:

«Охотник за облаками» / Vk.com

Разноцветные полосы проявились в небе ночью | Источник: «Охотник за облаками» / Vk.comРазноцветные полосы проявились в небе ночью | Источник: «Охотник за облаками» / Vk.com

Разноцветные полосы проявились в небе ночью

Источник:

«Охотник за облаками» / Vk.com

Жители Ярославля рассказали, что северное сияние было видно даже в черте города. Кадрами в социальных сетях поделились жители Дзержинского района.

«Сегодня очень высокая солнечная активность, сияние было видно даже из окна. Брагино, 15 микрорайон», — написала подписчица телеграм-канала «Подслушано в Ярославле! (18+)».

В городе северное сияние было видно не так отчетливо, но переливы в небе заметны | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / TelegramВ городе северное сияние было видно не так отчетливо, но переливы в небе заметны | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

В городе северное сияние было видно не так отчетливо, но переливы в небе заметны

Источник:

«Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

Ярославцы могли увидеть природное явление своими глазами | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / TelegramЯрославцы могли увидеть природное явление своими глазами | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

Ярославцы могли увидеть природное явление своими глазами

Источник:

«Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

Своими кадрами поделились и читатели 76.RU.

В каких-то местах сияние было более отчетливым | Источник: KatyaВ каких-то местах сияние было более отчетливым | Источник: Katya

В каких-то местах сияние было более отчетливым

Источник:

Katya

И еще фото, сделанное за пределами города | Источник: LyserginИ еще фото, сделанное за пределами города | Источник: Lysergin

И еще фото, сделанное за пределами города

Источник:

Lysergin

Красота! | Источник: LyserginКрасота! | Источник: Lysergin

Красота!

Источник:

Lysergin

Северное сияние — явление, которое возникает при столкновении солнечного ветра с магнитным полем нашей планеты. В верхних слоях атмосферы образуются разноцветные огни. Сияние также называют авророй, в честь богини из римской мифологии.

Известно, что 12 ноября на Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря. Её мощность достигла почти высшего уровня G5.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Северное сияние Природное явление
Лайк
TYPE_LIKE3
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Гость
19 часов
А мне милей Орешник в Киеве! Ждем уж который год.
Гость
18 часов
В природе все явления по-своему красивы:.. и Ураганы,.. и Наводнения,.. и Штормы,.. и Сияния.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Он живет словно в своем собственном мире». Мама рассказала о воспитании сына с аутизмом
Камилла Мусеибова
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Мнение
Каждого в шутку спрашивала: кто такой мистер Дарси? Как проходят быстрые свидания «для умных» — личный опыт
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление