«Одно из самых лучших»: в небе над Ярославлем разлилось невероятное северное сияние

Жители Ярославля смогли увидеть северное сияние ночью 12 ноября. Завораживающими кадрами люди делятся в социальных сетях.
Одним из тех, кому удалось занять аврору во всей красе, стал фотограф и автор группы во «Вконтакте» «Охотник за облаками» Михаил Завьялов. Он делал кадры в малоосвещенной местности под Ярославлем.
«Одно из самых лучших сияний. Несмотря на запредельные, исторические параметры магнитной бури (выше чем 10 мая 2024), динамика сияния умеренная. Но цветовая палитра шикарная!», — написал Михаил.
Жители Ярославля рассказали, что северное сияние было видно даже в черте города. Кадрами в социальных сетях поделились жители Дзержинского района.
«Сегодня очень высокая солнечная активность, сияние было видно даже из окна. Брагино, 15 микрорайон», — написала подписчица телеграм-канала «Подслушано в Ярославле! (18+)».
Своими кадрами поделились и читатели 76.RU.
Северное сияние — явление, которое возникает при столкновении солнечного ветра с магнитным полем нашей планеты. В верхних слоях атмосферы образуются разноцветные огни. Сияние также называют авророй, в честь богини из римской мифологии.
Известно, что 12 ноября на Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря. Её мощность достигла почти высшего уровня G5.