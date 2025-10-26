«Приехала колонна богатых женихов»: в центре Ярославля заметили кортеж из дорогих Porsche. Видео

Днем 26 октября на дорогах в Ярославле заметили кортеж из нескольких десятков дорогих машин. Porsche проехали по центральным улицам города. Местные жители запечатлели это на видео.
«В Ярославль приехала колонна богатых женихов», — пошутили в паблике «Подслушано в Ярославле».
Как выяснила редакция 76.RU, спорткары приехали в Ярославль для закрытия летнего сезона сообщества Porsche Ride. Столицу Золотого кольца для этого мероприятия выбирают уже третий год подряд.
«Ярославль — уютный город, гостеприимная площадка, есть много вариантов, как красиво доехать из Москвы, хорошие рестораны», — объяснил 76.RU свой выбор города для закрытия сезона основатель сообщества Porsche Ride, фотограф Арсен Галстян.
По данным Арсена Галстяна, около 40 машин Porsche приехало в Ярославль. Стоимость каждой из них начинается от нескольких миллионов рублей.
Как ранее рассказывал основатель сообщества любителей спортивных машин Porsche, летом в выходные компания автолюбителей выезжают покататься по извилистым дорогам Подмосковья и близлежащих областей. Несколько раз в сезон удается выбраться на дальние выезды на несколько дней.