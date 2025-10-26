НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Приехала колонна богатых женихов»: в центре Ярославля заметили кортеж из дорогих Porsche. Видео

«Приехала колонна богатых женихов»: в центре Ярославля заметили кортеж из дорогих Porsche. Видео

Что это был за съезд

417
В Ярославль приехали десятки многомиллионных иномарок

В Ярославль приехали десятки многомиллионных иномарок

Источник:

Porsche_Ride / Telegram, «Жесть Ярославль» / Telegram

Днем 26 октября на дорогах в Ярославле заметили кортеж из нескольких десятков дорогих машин. Porsche проехали по центральным улицам города. Местные жители запечатлели это на видео.

«В Ярославль приехала колонна богатых женихов», — пошутили в паблике «Подслушано в Ярославле».

Как выяснила редакция 76.RU, спорткары приехали в Ярославль для закрытия летнего сезона сообщества Porsche Ride. Столицу Золотого кольца для этого мероприятия выбирают уже третий год подряд.

Кортеж из дорогих машин заметили в центре Ярославля

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

«Ярославль — уютный город, гостеприимная площадка, есть много вариантов, как красиво доехать из Москвы, хорошие рестораны», — объяснил 76.RU свой выбор города для закрытия сезона основатель сообщества Porsche Ride, фотограф Арсен Галстян.

По данным Арсена Галстяна, около 40 машин Porsche приехало в Ярославль. Стоимость каждой из них начинается от нескольких миллионов рублей.

Как ранее рассказывал основатель сообщества любителей спортивных машин Porsche, летом в выходные компания автолюбителей выезжают покататься по извилистым дорогам Подмосковья и близлежащих областей. Несколько раз в сезон удается выбраться на дальние выезды на несколько дней.

Владельцы Porsche из разных регионов России собрались на завершение летнего сезона сообщества Porsche Ride

Владельцы Porsche из разных регионов России собрались на завершение летнего сезона сообщества Porsche Ride

Источник:

Porsche_Ride / Telegram

Около 40 машин приехало в Ярославскую область

Около 40 машин приехало в Ярославскую область

Источник:

Porsche_Ride / Telegram

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Комментарии
2
Гость
12 минут
на дотационном братском юге хохочут
Гость
5 минут
🧐👁️👁️😂😂😂😂😂
Читать все комментарии
