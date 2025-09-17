НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

4 м/c,

южн.

 755мм 52%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,84
EUR 97,89
Резкая смена погоды
Когда доделают работы на площади Труда
Ярославец на шоу Малахова
Ярославский бренд покорил Россию
Что происходит с ипотекой
Переезд чиновников
Эвакуировали ТЦ
Аграрная ярмарка
Продадут рынок
Открыли «Ваксман-центр»
Город В Ярославле поставят городскую доску почета. Чьи портреты там разместят

В Ярославле поставят городскую доску почета. Чьи портреты там разместят

Об этом рассказали власти

432
В 2024 году публиковали эскиз того, как будет выглядеть доска почета | Источник: Игорь Пятковский / Vk.comВ 2024 году публиковали эскиз того, как будет выглядеть доска почета | Источник: Игорь Пятковский / Vk.com

В 2024 году публиковали эскиз того, как будет выглядеть доска почета

Источник:

Игорь Пятковский / Vk.com

В Ярославле в 2025 году должна появиться городская доска почета. Местом ее расположения станет парк Мира — ради размещения объекта здесь убрали детскую площадку.

«Сейчас идет реализация проекта. Рассчитываем, что в ближайшее время работы будут завершены», — рассказал 17 сентября на заседании комиссии муниципалитета Ярославля заместитель мэра Вячеслав Гаврилов.

Точную дату открытия доски почета власти пока не называют. По словам Вячеслава Гаврилова, это должно произойти в конце октября — начале ноября.

Важный вопрос — чьи портреты будут размещать на доске почета. Сейчас этот вопрос обсуждается. Рассматривается несколько вариантов. Первый — размещение портретов победителей ежегодного ярославского конкурса «Человек труда — сила, надежда и доблесть Ярославля». Каждый год в конкурсе выбирается 36 победителей — ими становятся люди из разных сфер деятельности, которые много лет добросовестно трудились на предприятиях и в организациях Ярославля, заслужили уважение коллег и внесли вклад в развитие своей отрасли и города в целом. Второй подход — специальное определение людей, не связанное с конкурсом.

Также возможен вариант размещения на доске почета победителей конкурса «Человек труда — сила, надежда и доблесть Ярославля». При этом на интерактивной панели, которая предусмотрена на доске, можно будет размещать информацию о других ярославцах, отличившихся своими поступками. В том числе и спортивными достижениями.

В скором времени власти должны разработать и утвердить положение о доске почета, в котором пропишут все правила и нюансы.

Напомним, установка доски почета в Ярославле обсуждается уже несколько лет. В мэрии поясняли, что объект станет символом признания заслуг жителей города. Место для ее установки выбрано не случайно — в 2022 году в парке Мира установили стелу «Город трудовой доблести», которая также отражает успехи и вклад горожан. Работами занимается по заказу «Горзеленхозстроя» индивидуальный предприниматель Андрей Токаренко из Ярославля. Стоимость монтажа и установки объекта — 13,4 миллиона рублей. По контракту, работы должны быть завершены до 31 декабря 2025 года.

А вы хотели бы, чтобы ваш портрет или вашего родственника разместили на доске почета?

Да, это повод для гордости
Нет, не считаю это важным
Затрудняюсь ответить
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Доска почета Муниципалитет Ярославля Мэрия Ярославля
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
с++
31 минута
Предлагаю сделать доски почёта из ЖК панелей с возможностью выводить на них портрет и подпись на определённое время, через онлайн аукцион. Это гораздо интереснее и принесёт серьёзную прибыль. Такая это будет ярмарка тщеславия и подхалимства... просто пальчики оближут
Гость
53 минуты
Передовиков капиталлистического труда должны знать в лицо ! В этот сквер экскурсии будут для приезжих водить, местные не пойдут..
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
«Полное отсутствие страха». Турист рассказал, как встретил медведя на Камчатке и как группу преследовали суслики
Павел Кошкин
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
«Лучше отдать пару тысяч и забыть»: председатель родительского комитета — о том, как и зачем собирают деньги в садах и школах
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
Как 10 килограммов картошки на плечах: обувщик рассказал, чем опасны туфли на каблуке
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление