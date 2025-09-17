В Ярославле поставят городскую доску почета. Чьи портреты там разместят

В 2024 году публиковали эскиз того, как будет выглядеть доска почета Источник: Игорь Пятковский / Vk.com

В Ярославле в 2025 году должна появиться городская доска почета. Местом ее расположения станет парк Мира — ради размещения объекта здесь убрали детскую площадку.

«Сейчас идет реализация проекта. Рассчитываем, что в ближайшее время работы будут завершены», — рассказал 17 сентября на заседании комиссии муниципалитета Ярославля заместитель мэра Вячеслав Гаврилов.

Точную дату открытия доски почета власти пока не называют. По словам Вячеслава Гаврилова, это должно произойти в конце октября — начале ноября.

Важный вопрос — чьи портреты будут размещать на доске почета. Сейчас этот вопрос обсуждается. Рассматривается несколько вариантов. Первый — размещение портретов победителей ежегодного ярославского конкурса «Человек труда — сила, надежда и доблесть Ярославля». Каждый год в конкурсе выбирается 36 победителей — ими становятся люди из разных сфер деятельности, которые много лет добросовестно трудились на предприятиях и в организациях Ярославля, заслужили уважение коллег и внесли вклад в развитие своей отрасли и города в целом. Второй подход — специальное определение людей, не связанное с конкурсом.

Также возможен вариант размещения на доске почета победителей конкурса «Человек труда — сила, надежда и доблесть Ярославля». При этом на интерактивной панели, которая предусмотрена на доске, можно будет размещать информацию о других ярославцах, отличившихся своими поступками. В том числе и спортивными достижениями.

В скором времени власти должны разработать и утвердить положение о доске почета, в котором пропишут все правила и нюансы.

Напомним, установка доски почета в Ярославле обсуждается уже несколько лет. В мэрии поясняли, что объект станет символом признания заслуг жителей города. Место для ее установки выбрано не случайно — в 2022 году в парке Мира установили стелу «Город трудовой доблести», которая также отражает успехи и вклад горожан. Работами занимается по заказу «Горзеленхозстроя» индивидуальный предприниматель Андрей Токаренко из Ярославля. Стоимость монтажа и установки объекта — 13,4 миллиона рублей. По контракту, работы должны быть завершены до 31 декабря 2025 года.