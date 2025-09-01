НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

облачно, без осадков

ощущается как +14

5 м/c,

ю-з.

 746мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,43
EUR 94,38
Разделся на людях после ДТП
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Швырнул ребенка об асфальт
Ярославский бренд покорил Россию
Новый водный рейс
Какие обследования пройти осенью
1 Сентября в Ярославле
Ярославец — о жизни без зрения
Погода на сентябрь
Суды из-за ржавых труб
Город «Большая четверка» открывает безлимитный доступ к мессенджеру Мах

«Большая четверка» открывает безлимитный доступ к мессенджеру Мах

Абоненты крупнейших операторов связи смогут пользоваться приложением, не расходуя интернет-трафик

158
2 комментария
Операторы из «большой четверки» сделают доступ к Max безлимитным | Источник: Александр ОщепковОператоры из «большой четверки» сделают доступ к Max безлимитным | Источник: Александр Ощепков

Операторы из «большой четверки» сделают доступ к Max безлимитным

Источник:

Александр Ощепков

Крупнейшие российские операторы связи запускают безлимитный доступ к мессенджеру Мах. Об этом 1 сентября сообщает Минцифры.

Отмечается, что безлимит к российскому мессенджеру предлагают все операторы из «большой четверки». Это Мегафон, МТС, Билайн и Т2.

Пользоваться мессенджером Мах без ограничений смогут те абоненты, у которых подключены тарифы с безлимитным трафиком на мессенджеры. Основной пакет интернет-трафика расходоваться при этом не будет. Однако Минцифры все же рекомендует уточнить условия у оператора связи.

Напомним, что с 1 сентября мессенджер Мах стал обязательным для предустановки на мобильные устройства — смартфоны и планшеты.

ПО ТЕМЕ
Вера Новосельцева
MAX Операторы сотовой свзяи Мессенджер MAX
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Инженер1
45 минут
МАХ он нужен. Ну вы поняли.
Гость
15 минут
бэкдор в массы!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Жир в огне: врач-бодибилдер назвал 5 способов разжечь метаболизм и быстро сбросить килограммы
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Двое суток без сна и стертая в кровь кожа. Как ультрамарафонец в 50 лет пробежал 312 километров за 48 часов
Сергей Тюменцев
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
«Неделю общался с ChatGPT на личные темы»: пугающий опыт нашего журналиста
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление