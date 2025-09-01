«Большая четверка» открывает безлимитный доступ к мессенджеру Мах

Крупнейшие российские операторы связи запускают безлимитный доступ к мессенджеру Мах. Об этом 1 сентября сообщает Минцифры.
Отмечается, что безлимит к российскому мессенджеру предлагают все операторы из «большой четверки». Это Мегафон, МТС, Билайн и Т2.
Пользоваться мессенджером Мах без ограничений смогут те абоненты, у которых подключены тарифы с безлимитным трафиком на мессенджеры. Основной пакет интернет-трафика расходоваться при этом не будет. Однако Минцифры все же рекомендует уточнить условия у оператора связи.
Напомним, что с 1 сентября мессенджер Мах стал обязательным для предустановки на мобильные устройства — смартфоны и планшеты.