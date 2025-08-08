НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославской области в пять раз сократят количество предприятий. Каких

В Ярославской области в пять раз сократят количество предприятий. Каких

Заявление сделали в правительстве региона

В Ярославской области сократят унитарные предприятия | Источник: Роман Киселев / 76.RU

В Ярославской области сократят унитарные предприятия

Источник:

Роман Киселев / 76.RU

В Ярославской области в пять раз сократится количество унитарных и муниципальных предприятий. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Власти объяснили, что до конца 2025 года в соответствии с федеральным законодательством унитарные предприятия должны быть ликвидированы или сменить организационно-правовую форму на акционерное общество, ООО или учреждение для решения социальных задач. Если этого не произойдет, мероприятия проведут в принудительном порядке через суд.

Унитарное предприятие — это коммерческая организация, не имеющая право распоряжаться принадлежащим ей имуществом. Предприятие может управлять им, но продавать или передавать собственность запрещено.

Как рассказали в региональном правительстве, цель реформы — сократить влияние унитарных предприятий на конкуренцию и повысить эффективность управления государственным имуществом.

При этом речь не идет о предприятиях, занятых в стратегических отраслях: естественных монополиях, обороне, безопасности, культуре, кино и сохранении памятников.

«Унитарные предприятия часто работают неэффективно из-за ограничений в распоряжении имуществом, которое находится у них в оперативном управлении или хозяйственном ведении», — рассказала и. о. министра имущественных отношений Ярославской области Елена Ермолова. — «Предприятия после реорганизации продолжат в полном объеме оказывать услуги населению. Учитывая социальную направленность таких организаций, важно обеспечить стабильность и повышение качества услуг».

Сейчас в регионе числится 25 унитарных предприятий, 5 из которых сохранят свой статус, поскольку работают в сфере естественных монополий. Остальные уже находятся в процессе ликвидации или реорганизации.

К унитарным предприятиям, статус которых останется неизменным, относятся ГП ЯО «Яроблводоканал», Великосельское МП ЖКХ Гаврилов-Ямского МО, МУП «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунальных услуг» Некрасовского МО, МУП «Теплоэнерго» в Рыбинске и МУП «Координационно-исследовательский центр „Поиск“.

