Город Подробности В центре Ярославля на исторической площади появится новый арт-объект

В центре Ярославля на исторической площади появится новый арт-объект

Когда его откроют

14 комментариев
В Ярославле установят новый арт-объект | Источник: эскизный проект

В Ярославле установят новый арт-объект

Источник:

эскизный проект

В Ярославле на Богоявленской площади, неподалеку от здания регионального отделения Центробанка, установят лавочку в виде тысячерублевой купюры. Проектом занимается ярославский филиал «Фора-Банка». Там корреспонденту 76.RU сообщили, что торжественное открытие состоится 14 августа в 15:00.

«На скамейке будет размещён куар-код на путеводитель по городу „История денег в Ярославле“. Это пешеходный маршрут для туристов и горожан „от копейки до тысячи“. То есть это комплексный проект „Фора-Банка“ в Ярославле для популяризации его истории, архитектуры, для продвижения туристического бренда Ярославля», — сообщили в компании.

Как будет выглядеть скамейка | Источник: эскизный проект

Как будет выглядеть скамейка

Источник:

эскизный проект

Ранее сообщалось, что арт-объект хотят оформить подсветкой. Она будет работать в темное время суток. На самой купюре разместят вращающуюся бронзовую эмблему Банка России с двуглавым орлом. Цифры собираются сделать объемными. Также предполагается, что герб Ярославля будет подсвечиваться, а внизу будет расположен знак «1000» для слабовидящих.

«История наша свидетельствует о том, что забота о родном городе, меценатство, социальные проекты — это очень глубокая традиция, уходящая в века. Ярославцы умели не только зарабатывать деньги, но и красиво из тратить во благо города. Такие традиции нельзя прерывать», — рассказала пресс-секретарь ярославского филиала «Фора-Банка» Светлана Михеева.

О том, что на Богоявленской площади появится новый арт-объект стало известно еще в ноябре 2024 года. Тогда вокруг дизайна скамейки разгорелись дискуссии.

Как вам арт-объект?

Как-то не очень арт…
Мне нравится!
Свое мнение напишу в комментариях
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
14
Гость
2 часа
Город краше не станет, если установить очередной арт-объект..... тем более сомнительного содержания, когда поменяли дизайн купюры. В порядок надо приводить фасады, дороги, тротуары, парки, а не рассаживать разных мишек по городу и т.п..
Гость
1 час
Этот аппендикс на площади Богоявления неуместен и смешон. Неуместная конструкция, не надо!
Читать все комментарии
