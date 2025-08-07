В центре Ярославля на исторической площади появится новый арт-объект

В Ярославле установят новый арт-объект Источник: эскизный проект

В Ярославле на Богоявленской площади, неподалеку от здания регионального отделения Центробанка, установят лавочку в виде тысячерублевой купюры. Проектом занимается ярославский филиал «Фора-Банка». Там корреспонденту 76.RU сообщили, что торжественное открытие состоится 14 августа в 15:00.

«На скамейке будет размещён куар-код на путеводитель по городу „История денег в Ярославле“. Это пешеходный маршрут для туристов и горожан „от копейки до тысячи“. То есть это комплексный проект „Фора-Банка“ в Ярославле для популяризации его истории, архитектуры, для продвижения туристического бренда Ярославля», — сообщили в компании.

Как будет выглядеть скамейка Источник: эскизный проект

Ранее сообщалось, что арт-объект хотят оформить подсветкой. Она будет работать в темное время суток. На самой купюре разместят вращающуюся бронзовую эмблему Банка России с двуглавым орлом. Цифры собираются сделать объемными. Также предполагается, что герб Ярославля будет подсвечиваться, а внизу будет расположен знак «1000» для слабовидящих.

«История наша свидетельствует о том, что забота о родном городе, меценатство, социальные проекты — это очень глубокая традиция, уходящая в века. Ярославцы умели не только зарабатывать деньги, но и красиво из тратить во благо города. Такие традиции нельзя прерывать», — рассказала пресс-секретарь ярославского филиала «Фора-Банка» Светлана Михеева.

О том, что на Богоявленской площади появится новый арт-объект стало известно еще в ноябре 2024 года. Тогда вокруг дизайна скамейки разгорелись дискуссии.