НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

0 м/c,

 742мм 81%
Подробнее
5 Пробки
USD 99,94
EUR 105,46
Напали на экс-тренера
Кто строит новую Россию
Самая красивая девушка в регионе
Отсудили деньги у экс-депутата
Куски фасада рухнули на тротуар
Когда выпадет снег
Замуровали окна в панельках
Сколько стоит икра
Город подробности «Китчевый дизайн и неудачное место»: в Ярославле одобрили эскиз лавочки с тысячерублевой купюрой

«Китчевый дизайн и неудачное место»: в Ярославле одобрили эскиз лавочки с тысячерублевой купюрой

Вероятно, ее разрешат разместить на Богоявленской площади

460
2 комментария

Как расположат арт-объект с тысячерублевкой

В Ярославле одобрили эскизный проект арт-объекта в виде лавочки с тысячерублевой купюрой. Ранее стало известно, что его предложили разместить в центре города представители одного из крупных банков. На совещании 18 ноября эксперты одобрили идею, но с некоторыми поправками.

— Решили одобрить внешний облик арт-объекта, дополнить его информацией о церкви Иоанна Предтечи и других объектах, изображенных на купюре, через QК-код, — рассказал порталу 76.RU главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.

Помимо этого авторам проекта советуют разместить скамейку не на предложенных ранее местах, а чуть ближе к зданию Центробанка на Комсомольской улице, 7.

Ранее авторы идеи предлагали разместить лавочку на этих местах

По задумке арт-объект планируют делать с подсветкой. Она будет работать в темное время суток. На самой купюре разместят вращающуюся бронзовую эмблему Банка России с двуглавым орлом. Цифры собираются сделать объемными. Также предполагается, что герб Ярославля будет подсвечиваться, а внизу будет расположен знак «1000» для слабовидящих.

Ярославская градозащитница Ольга Мазанова считает, что лавочке не место на Богоявленской площади. Также она высказалась по поводу внешнего вида объекта.

— У этого объекта качество эстетического дизайна оставляет желать лучшего как минимум. Возможно, эта лавочка может где-то появиться, но она не для этого места. На одной стороне купюры изображена часовня Казанской Божьей Матери. И многие люди фотографируют сложенную пополам купюру в одном масштабе с часовней. Мне кажется, логичнее было бы разместить эту лавочку где-то неподалеку, — пояснила в беседе с 76.RU Ольга Мазанова.

То есть, я вижу два минуса: сам дизайн какой-то китчевый и неудачное место. Кроме того, некорректно решено по отношению к культурному наследию в зоне Юнеско, где малые архитектурные формы должны быть максимально незаметными, простыми по форме и материалам.

Градозащитница пояснила: она сомневается, что подобный арт-объект в целом нужен городу.

— Я вообще сомневаюсь, что такая лавочка нужна, — объяснила Ольга Мазанова. — Я пока не могу предложить альтернативу: для этого нужно походить посмотреть видовые точки, туристические тропы. Но не это место. Там единственная привязка, это банк. И памятник Ярославу Мудрому. Но повторюсь: главная претензия — это непродуманный дизайн.

Также Ольга Мазанова объяснила, что перед установкой лавочки экспертам следовало бы задуматься о полноценном благоустройстве Богоявленской площади, и уже потом искать место под лавочку, а не наоборот.

— Нужно вообще думать о полноценном благоустройстве Богоявленской площади. И ни к селу, ни к городу будет стоять эта лавочка. Архитекторы должны продумать концепцию, почему эта лавочка тут стоит. Организовать благоустройство, а не просто влепить лавочку и подгонять к ней всё остальное. Как-то всё это неубедительно, — рассказала градозащитница.

В 2021 году стало известно, что Центробанк обновит российские банкноты. В том числе, уберет Ярославль с тысячерублевой купюры. Вместо него на лицевой стороне разместили Нижний Новгород, а на оборотной — достопримечательности Приволжского федерального округа.

Поначалу ярославцы расстроились. Но потом власти объяснили: город от этого только выиграет. По их мнению, купюры с изображением ярославских достопримечательностей могут стать нумизматической ценностью.

ПО ТЕМЕ
Благоустройство Арт-объект
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
чёт мне кажется юнеске как и властям плевать на город.
Гость
1 час
неужели поставить скамейку такая проблема.Завод построить им не дано-да никто давно и просит. Но неужели нельзя построить цех по выпуску шапок из фольги-многие бы купили-и не только в России. А лавка- это примитивно. Вот в америке есть ржавый пояс-а у нас будет гнилое кольцо России.Ну америку то надо догнать хоть в чём-то
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Мнение
«Оторванность от остальной России — жирнющий минус»: семья, переехавшая в Калининград, увидела, что там всё по-другому
Анонимное мнение
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление