«Китчевый дизайн и неудачное место»: в Ярославле одобрили эскиз лавочки с тысячерублевой купюрой

Как расположат арт-объект с тысячерублевкой Источник: эскизный проект











В Ярославле одобрили эскизный проект арт-объекта в виде лавочки с тысячерублевой купюрой. Ранее стало известно, что его предложили разместить в центре города представители одного из крупных банков. На совещании 18 ноября эксперты одобрили идею, но с некоторыми поправками.

— Решили одобрить внешний облик арт-объекта, дополнить его информацией о церкви Иоанна Предтечи и других объектах, изображенных на купюре, через QК-код, — рассказал порталу 76.RU главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.

Помимо этого авторам проекта советуют разместить скамейку не на предложенных ранее местах, а чуть ближе к зданию Центробанка на Комсомольской улице, 7.

Ранее авторы идеи предлагали разместить лавочку на этих местах Источник: эскизный проект











По задумке арт-объект планируют делать с подсветкой. Она будет работать в темное время суток. На самой купюре разместят вращающуюся бронзовую эмблему Банка России с двуглавым орлом. Цифры собираются сделать объемными. Также предполагается, что герб Ярославля будет подсвечиваться, а внизу будет расположен знак «1000» для слабовидящих.

Ярославская градозащитница Ольга Мазанова считает, что лавочке не место на Богоявленской площади. Также она высказалась по поводу внешнего вида объекта.

— У этого объекта качество эстетического дизайна оставляет желать лучшего как минимум. Возможно, эта лавочка может где-то появиться, но она не для этого места. На одной стороне купюры изображена часовня Казанской Божьей Матери. И многие люди фотографируют сложенную пополам купюру в одном масштабе с часовней. Мне кажется, логичнее было бы разместить эту лавочку где-то неподалеку, — пояснила в беседе с 76.RU Ольга Мазанова.

То есть, я вижу два минуса: сам дизайн какой-то китчевый и неудачное место. Кроме того, некорректно решено по отношению к культурному наследию в зоне Юнеско, где малые архитектурные формы должны быть максимально незаметными, простыми по форме и материалам. Ольга Мазанова градозащитница

Градозащитница пояснила: она сомневается, что подобный арт-объект в целом нужен городу.

— Я вообще сомневаюсь, что такая лавочка нужна, — объяснила Ольга Мазанова. — Я пока не могу предложить альтернативу: для этого нужно походить посмотреть видовые точки, туристические тропы. Но не это место. Там единственная привязка, это банк. И памятник Ярославу Мудрому. Но повторюсь: главная претензия — это непродуманный дизайн.

Также Ольга Мазанова объяснила, что перед установкой лавочки экспертам следовало бы задуматься о полноценном благоустройстве Богоявленской площади, и уже потом искать место под лавочку, а не наоборот.

— Нужно вообще думать о полноценном благоустройстве Богоявленской площади. И ни к селу, ни к городу будет стоять эта лавочка. Архитекторы должны продумать концепцию, почему эта лавочка тут стоит. Организовать благоустройство, а не просто влепить лавочку и подгонять к ней всё остальное. Как-то всё это неубедительно, — рассказала градозащитница.

В 2021 году стало известно, что Центробанк обновит российские банкноты. В том числе, уберет Ярославль с тысячерублевой купюры. Вместо него на лицевой стороне разместили Нижний Новгород, а на оборотной — достопримечательности Приволжского федерального округа.