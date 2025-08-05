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Город Изнанка Ярославля Фоторепортаж Здесь никто не живет: гуляем по исторической улице в центре Ярославля, на которой нет ни одного дома

Здесь никто не живет: гуляем по исторической улице в центре Ярославля, на которой нет ни одного дома

Фоторепортаж с Таборской улицы

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Показываем улицу Ярославля, на которой никто не живет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоказываем улицу Ярославля, на которой никто не живет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Показываем улицу Ярославля, на которой никто не живет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Знали ли вы, что в Ярославле есть улица, на которой нет ни единого дома? Найти ее можно между улицами Фурманова и Республиканской. Таборская улица официально не существует, но на картах все еще сохранилось историческое название.

«Она была упразднена во второй половине XX в. в связи с перепланировкой. Улица получила название от исторического наименования этого места — „Таборы“», — пояснил историк Герман Харитонов.

Найти улицу можно возле дома по адресу: Республиканская улица, 6Б | Источник: Яндекс КартыНайти улицу можно возле дома по адресу: Республиканская улица, 6Б | Источник: Яндекс Карты

Найти улицу можно возле дома по адресу: Республиканская улица, 6Б

Источник:

Яндекс Карты

В далеком прошлом этом месте располагался военный лагерь ополченцев.

«Как считается, возникновение этого топонима связано с историческими событиями начала XVII в., когда в 1612 г. в Ярославле стояло и формировалось ополчение Минина и Пожарского. Здесь, за городской чертой, находился один из военных лагерей ополченцев, называемый „табор“. Вообще, „таборами“ в то время называли казачие лагеря», — рассказал историк

На кусок дороги длиной примерно 120 метров вряд ли кто-то обращал внимание. Улица выглядит как обычный тротуар, табличек нет. Мы решили узнать, что вообще есть на историческом клочке ярославской земли, от которого осталось лишь неофициальное название.

Заходим через дома на улице Фурманова | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗаходим через дома на улице Фурманова | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Заходим через дома на улице Фурманова

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вот она&nbsp;— нежилая улица Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВот она&nbsp;— нежилая улица Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вот она — нежилая улица Ярославля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вокруг улицы стоят обычные дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВокруг улицы стоят обычные дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вокруг улицы стоят обычные дома

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Давайте поищем, что вообще на ней есть. Сразу видно, что имеются клумбы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДавайте поищем, что вообще на ней есть. Сразу видно, что имеются клумбы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Давайте поищем, что вообще на ней есть. Сразу видно, что имеются клумбы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

По ярославским канонам есть яма с лужей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПо ярославским канонам есть яма с лужей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По ярославским канонам есть яма с лужей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

И есть участок дороги, который нужно отремонтировать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИ есть участок дороги, который нужно отремонтировать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

И есть участок дороги, который нужно отремонтировать

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Небольшой парк. Совсем небольшой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНебольшой парк. Совсем небольшой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Небольшой парк. Совсем небольшой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Канализация проходит под маленькой улицей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКанализация проходит под маленькой улицей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Канализация проходит под маленькой улицей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С одной стороны забор, с другой&nbsp;— лужайка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUС одной стороны забор, с другой&nbsp;— лужайка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С одной стороны забор, с другой — лужайка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Единственные обитатели&nbsp;— птицы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕдинственные обитатели&nbsp;— птицы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Единственные обитатели — птицы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Куда же без мусора | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКуда же без мусора | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Куда же без мусора

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

И деревья здесь спиливают | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИ деревья здесь спиливают | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

И деревья здесь спиливают

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Очень много зелени | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОчень много зелени | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Очень много зелени

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Целых три фонарных столба на всю улицу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЦелых три фонарных столба на всю улицу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Целых три фонарных столба на всю улицу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

И еще один парк | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИ еще один парк | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

И еще один парк

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Улица, к сожалению, кончилась | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУлица, к сожалению, кончилась | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Улица, к сожалению, кончилась

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Гараж уже не относится к ней | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГараж уже не относится к ней | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Гараж уже не относится к ней

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Теперь мы знаем, что есть улица без домов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТеперь мы знаем, что есть улица без домов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Теперь мы знаем, что есть улица без домов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

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Кирилл Поверинов
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