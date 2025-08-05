Здесь никто не живет: гуляем по исторической улице в центре Ярославля, на которой нет ни одного дома

Знали ли вы, что в Ярославле есть улица, на которой нет ни единого дома? Найти ее можно между улицами Фурманова и Республиканской. Таборская улица официально не существует, но на картах все еще сохранилось историческое название.
«Она была упразднена во второй половине XX в. в связи с перепланировкой. Улица получила название от исторического наименования этого места — „Таборы“», — пояснил историк Герман Харитонов.
В далеком прошлом этом месте располагался военный лагерь ополченцев.
«Как считается, возникновение этого топонима связано с историческими событиями начала XVII в., когда в 1612 г. в Ярославле стояло и формировалось ополчение Минина и Пожарского. Здесь, за городской чертой, находился один из военных лагерей ополченцев, называемый „табор“. Вообще, „таборами“ в то время называли казачие лагеря», — рассказал историк
На кусок дороги длиной примерно 120 метров вряд ли кто-то обращал внимание. Улица выглядит как обычный тротуар, табличек нет. Мы решили узнать, что вообще есть на историческом клочке ярославской земли, от которого осталось лишь неофициальное название.