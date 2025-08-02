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Город В Ярославле откроют для самостоятельного посещения Ботанический сад. Расписание и цены

В Ярославле откроют для самостоятельного посещения Ботанический сад. Расписание и цены

Горожане и туристы смогут полюбоваться редкими растениями

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2 комментария
В Ярославле откроют для самостоятельного посещения ботанический сад ЯГПУ | Источник: Михаил Груздев / vk.comВ Ярославле откроют для самостоятельного посещения ботанический сад ЯГПУ | Источник: Михаил Груздев / vk.com

В Ярославле откроют для самостоятельного посещения ботанический сад ЯГПУ

Источник:

Михаил Груздев / vk.com

С 6 августа в Ярославле откроют для самостоятельного посещения Ботанический сад ЯГПУ им. К. Д. Ушинского на Которосльной набережной. Об этом сообщил ректор вуза Михаил Груздев.

«Это уникальный природный культурный объект в центре города. Нашему Ботаническому саду без малого 100 лет. Его коллекция насчитывает примерно 1600 видов растений. Здесь есть японский сад, а также обелиск в память о трагедии с хоккейной командой „Локомотив“, которая случилась в 2011 году», — рассказал Михаил Груздев.

Часы работы и стоимость билета

Сад будет открыт до конца лета по средам и четвергам. Стоимость посещения — 300 рублей.

«Прогулки можно будет совершить по средам и четвергам (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 августа) с 10:00 до 16:30. В эти временные отрезки вы сами можете определить продолжительность своей прогулки», — указали в вузе.

Ботанический сад в Ярославле находится по адресу Которосльная набережная, 46Г (за кафе «Салат», у исторического факультета ЯГПУ. — Прим. Ред.).

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
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Комментарии
2
Гость
50 минут
Власти Ярославля не как не нажрутся, на Ярославцах, и гостях города и жителей города, оочередная обдираловка власти
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