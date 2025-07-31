Экстренное предупреждение: на Ярославль надвигается погодное ненастье

В отдельных районах Ярославля 31 июля может начаться гроза с сохранением до шести вечера. Местами может пройти ливень и град. При грозе шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с.
«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними. Телефон экстренных служб 112», — сообщили в Министерстве региональной безопасности по Ярославской области.
Первого августа в Ярославле и области также ожидается опасное явление. В регионе прогнозируют жару с температурой воздуха +30°С.
«Находясь под воздействием солнечных лучей закрывайте как можно большую поверхность кожи, пользуйтесь головными уборами, употребляйте как можно больше воды», — обратились к горожанам в Министерстве региональной безопасности.
Ранее в метеорологическом центре «Фобос» рассказали, что с началом августа в Ярославле начнется спад жары. Притоку солнечного тепла помешают тучи. Днем температура понизится до +24… +27 °С.