Экстренное предупреждение: на Ярославль надвигается погодное ненастье

В Ярославле изменится погода Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В отдельных районах Ярославля 31 июля может начаться гроза с сохранением до шести вечера. Местами может пройти ливень и град. При грозе шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними. Телефон экстренных служб 112», — сообщили в Министерстве региональной безопасности по Ярославской области.

Первого августа в Ярославле и области также ожидается опасное явление. В регионе прогнозируют жару с температурой воздуха +30°С.



«Находясь под воздействием солнечных лучей закрывайте как можно большую поверхность кожи, пользуйтесь головными уборами, употребляйте как можно больше воды», — обратились к горожанам в Министерстве региональной безопасности.