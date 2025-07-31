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Держите зонт наготове: в Ярославле на смену жаре придут грозы — когда

Подробный прогноз на неделю

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Тучи спасут от жары | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТучи спасут от жары | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Тучи спасут от жары

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С началом августа в Ярославле начнется спад жары. Притоку солнечного тепла помешают тучи. Днем температура понизиться до +24…+27°С.

Однако несмотря на это 31 июля изменений ждать не стоит. Вся Русская равнина находилась в области солнечного антициклона. Из-за этого центральную Россию накрыла субтропическая жара.

«Зной начнет отступать на восток Европейской России, а на территории от побережья Балтики до отрогов Кавказа ожидаются освежающие ливни и грозы. В большинстве районов осадков выпадет немного, порядка 4–7 мм, в эпицентре ненастья окажется северо-запад региона — здесь местами дожди принесут более 1/4 месячного объёма влаги.», — уточнили в центре «Фобос».

  • 31 июля в Ярославле ожидается переменная облачность. Ветер восточный, умеренный. Максимально погода достигнет +29°С. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Ночь будет малооблачной, с температурой от +16 до +18°С.

  • 1 августа в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +16..18°, днем +25..27°, ветер восточный, умеренный.

  • 2 августа ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза; ночью +17..19°, днем +26..28°, ветер юго-восточный, умеренный.

  • 3 августа в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +17..19°, днем +23..25°, ветер северо-западный, умеренный.

  • 4 августа ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза; ночью +17..19°, днем +26..28°, ветер северный, умеренный.

Ранее стал известен прогноз погоды на начало августа. Актуальный прогноз погоды на каждый день можно узнать в сервисе «Погода 76.RU»

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