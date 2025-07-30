Погода изменится: синоптики дали прогноз на начало августа в Центральной России

Синоптики рассказали, когда закончится жара в Центральной России Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Причиной накрывшей сейчас Центральную Россию субтропической жары стал антициклон, который не пропускает дождевые облака. Поэтому солнечные лучи беспрепятственно прогревают воздух до высоких отметок. В среду, 30 июля, днем ожидается до +32 градусов.

«История нынешней волны аномального зноя началась еще в конце минувшей недели, когда на Русской равнине основная зона 30-градусной жары располагалась на юге региона, а еще одна, небольшая, появилась на севере. К сегодняшнему дню эти области слились в единый очаг. В результате субтропическая погода будет наблюдаться на огромной территории», — сообщили в центре «Фобос».

Однако по прогнозам синоптиков, уже в пятницу, 1 августа, антициклон, удерживающий зной над Русской равниной, начнет сдавать свои позиции. В выходные в небе появятся облака, температура немного понизится. В некоторых регионах Центральной России пройдут ливни с грозами.

«Несмотря на понижение температуры и в субботу, и в воскресенье показания термометров останутся выше климатической нормы», — констатировали в «Фобосе».

По информации Гидрометцентра России, среднемесячная температура воздуха в Ярославской области в июле составляет 19,7 градуса, в августе — 17,6 градуса. Сейчас фактически средняя температура составляет 20-22 градуса.

В начале новой недели дневная температура будет держаться на отметке +27 градусов. Кроме того, прогнозируемые на это время дожди сделают погоду влажной и душной.

Прогноз погоды по дням в Ярославской области от Гидрометцентра:

среда, 30 июля: малооблачно, без существенных осадков. Температура воздуха днем: +27…+32 градуса;

четверг, 31 июля: переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: +13…+18 градусов, днем: +26…+31 градус;

пятница, 1 августа: переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: +12…+17 градусов, днем: +25…+30 градусов;

суббота, 2 августа, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +16 градусов, днем: +29 градусов;

воскресенье, 3 августа: облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +17 градусов, днем: +29 градусов;

понедельник, 4 августа: облачно, ночью дождь. Температура воздуха ночью: +16 градусов, днем: +27 градусов;

вторник, 5 августа: облачно, ночью дождь, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +17 градусов, днем: +27 градусов.