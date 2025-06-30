Вам точно здесь понравится: где в Ярославле можно найти красочные клумбы для фотосессии

Где найти клумбы с цветами в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В июне в Ярославле распустились тысячи цветов. Горожане и туристы постоянно фотографируют яркие клумбы и себя на фоне.

В этом фоторепортаже мы собрали локации с самыми красивыми клумбами в городе.

На территории Казанского монастыря множество клумб. Он находится по адресу: Первомайская улица, 19А Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Куда ни глянь, везде цветы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На клумбах вы найдете альпийские астры Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Между камней растет гвоздика Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Конечно, есть розы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В монастыре так же посажен ирис Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Клумбы разделены дорожками Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В другой части монастыря высажены пионы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие яркие цветы! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Одни бутоны уже распустились, другие ждут своего часа Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ветви свисают вниз под весом соцветий Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы не забывают сделать фото Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Успейте посмотреть на цветущие пионы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На небольшой клумбе вы так же найдете интересные цветы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Это многолетняя гвоздика Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А этот цветок называется тысячелистник паприка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Желтые цветы на фотографии — энотера Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А вот еще одно место, где можно полюбоваться летними цветами. Возле церкви Николая Чудотворца Надеинской находятся две клумбы, которые украшают уютный двор. Держите адрес — Народный переулок, 2А.

Во дворе вы найдете клумбы, которые каждое лето наполняются цветами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Справа от входа бутонов меньше Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Слева многие цветы распустились Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Во дворе можно найти пионы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Это спирея японская Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Особенно выделяется своим узором роза Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Также можно дойти до Ярославского музея-заповедника, где цветут «поля» пионов. Вход на территорию платный — 100 рублей со взрослого и 50 рублей по льготам.

На территории вы также найдете локации с цветами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Целое «поле» пионов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пионы можно встретить в разных уголках музея Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В целом на территории много кустовых растений Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Розы встречаются различных цветов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие бутоны уже распустились Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какой насыщенный алый цвет у этой розы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мест для селфи предостаточно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С цветами Ярославль стал намного красочнее Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU