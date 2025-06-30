Вам точно здесь понравится: где в Ярославле можно найти красочные клумбы для фотосессии

В июне в Ярославле распустились тысячи цветов. Горожане и туристы постоянно фотографируют яркие клумбы и себя на фоне.
В этом фоторепортаже мы собрали локации с самыми красивыми клумбами в городе.
А вот еще одно место, где можно полюбоваться летними цветами. Возле церкви Николая Чудотворца Надеинской находятся две клумбы, которые украшают уютный двор. Держите адрес — Народный переулок, 2А.
Также можно дойти до Ярославского музея-заповедника, где цветут «поля» пионов. Вход на территорию платный — 100 рублей со взрослого и 50 рублей по льготам.
Делитесь в комментариях адресами красивых и цветочных мест.