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Вам точно здесь понравится: где в Ярославле можно найти красочные клумбы для фотосессии

На улицах города распустились цветы

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8 комментариев
Где найти клумбы с цветами в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГде найти клумбы с цветами в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Где найти клумбы с цветами в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В июне в Ярославле распустились тысячи цветов. Горожане и туристы постоянно фотографируют яркие клумбы и себя на фоне.

В этом фоторепортаже мы собрали локации с самыми красивыми клумбами в городе.

На территории Казанского монастыря множество клумб. Он находится по адресу: Первомайская улица, 19А | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа территории Казанского монастыря множество клумб. Он находится по адресу: Первомайская улица, 19А | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На территории Казанского монастыря множество клумб. Он находится по адресу: Первомайская улица, 19А

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Куда ни глянь, везде цветы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКуда ни глянь, везде цветы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Куда ни глянь, везде цветы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На клумбах вы найдете альпийские астры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа клумбах вы найдете альпийские астры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На клумбах вы найдете альпийские астры

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Между камней растет гвоздика | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМежду камней растет гвоздика | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Между камней растет гвоздика

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Конечно, есть розы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКонечно, есть розы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Конечно, есть розы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В монастыре так же посажен ирис | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ монастыре так же посажен ирис | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В монастыре так же посажен ирис

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Клумбы разделены дорожками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКлумбы разделены дорожками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Клумбы разделены дорожками

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В другой части монастыря высажены пионы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ другой части монастыря высажены пионы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В другой части монастыря высажены пионы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие яркие цветы! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакие яркие цветы! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие яркие цветы!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Одни бутоны уже распустились, другие ждут своего часа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОдни бутоны уже распустились, другие ждут своего часа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Одни бутоны уже распустились, другие ждут своего часа

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ветви свисают вниз под весом соцветий | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВетви свисают вниз под весом соцветий | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ветви свисают вниз под весом соцветий

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы не забывают сделать фото | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы не забывают сделать фото | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы не забывают сделать фото

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Успейте посмотреть на цветущие пионы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУспейте посмотреть на цветущие пионы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Успейте посмотреть на цветущие пионы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На небольшой клумбе вы так же найдете интересные цветы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа небольшой клумбе вы так же найдете интересные цветы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На небольшой клумбе вы так же найдете интересные цветы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Это многолетняя гвоздика | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭто многолетняя гвоздика | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Это многолетняя гвоздика

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А этот цветок называется&nbsp;тысячелистник паприка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА этот цветок называется&nbsp;тысячелистник паприка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А этот цветок называется тысячелистник паприка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Желтые цветы на фотографии&nbsp;— энотера | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖелтые цветы на фотографии&nbsp;— энотера | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Желтые цветы на фотографии — энотера

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А вот еще одно место, где можно полюбоваться летними цветами. Возле церкви Николая Чудотворца Надеинской находятся две клумбы, которые украшают уютный двор. Держите адрес — Народный переулок, 2А.

Во дворе вы найдете клумбы, которые каждое лето наполняются цветами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВо дворе вы найдете клумбы, которые каждое лето наполняются цветами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Во дворе вы найдете клумбы, которые каждое лето наполняются цветами

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Справа от входа бутонов меньше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСправа от входа бутонов меньше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Справа от входа бутонов меньше

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Слева многие цветы распустились | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСлева многие цветы распустились | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Слева многие цветы распустились

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Во дворе можно найти пионы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВо дворе можно найти пионы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Во дворе можно найти пионы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Это спирея японская | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭто спирея японская | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Это спирея японская

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Особенно выделяется своим узором роза | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОсобенно выделяется своим узором роза | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Особенно выделяется своим узором роза

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Также можно дойти до Ярославского музея-заповедника, где цветут «поля» пионов. Вход на территорию платный — 100 рублей со взрослого и 50 рублей по льготам.

На территории вы также найдете локации с цветами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа территории вы также найдете локации с цветами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На территории вы также найдете локации с цветами

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Целое «поле» пионов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЦелое «поле» пионов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Целое «поле» пионов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Пионы можно встретить в разных уголках музея | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПионы можно встретить в разных уголках музея | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пионы можно встретить в разных уголках музея

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В целом на территории много кустовых растений | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ целом на территории много кустовых растений | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В целом на территории много кустовых растений

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Розы встречаются различных цветов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРозы встречаются различных цветов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Розы встречаются различных цветов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие бутоны уже распустились | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМногие бутоны уже распустились | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие бутоны уже распустились

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Какой насыщенный алый цвет у этой розы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакой насыщенный алый цвет у этой розы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какой насыщенный алый цвет у этой розы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мест для селфи предостаточно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМест для селфи предостаточно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мест для селфи предостаточно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С цветами Ярославль стал намного красочнее | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUС цветами Ярославль стал намного красочнее | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С цветами Ярославль стал намного красочнее

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Делитесь в комментариях адресами красивых и цветочных мест.

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Комментарии
8
Гость
1 час
Спасибо автору фотографий!
Гость
1 час
Красивые пионы во дворе музея Истории города
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