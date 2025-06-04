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Город Эксклюзив «Экскурсию обеспечим»: ярославцы обиделись на актера Дмитрия Нагиева из-за резкой реплики о городе

«Экскурсию обеспечим»: ярославцы обиделись на актера Дмитрия Нагиева из-за резкой реплики о городе

Представитель артиста рассказала 76.RU, что он на самом деле имел в виду

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15 комментариев
Жители Ярославской области возмутились высказыванием Дмитрия Нагиева | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU, Артём Устюжанин / MSK1.RUЖители Ярославской области возмутились высказыванием Дмитрия Нагиева | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU, Артём Устюжанин / MSK1.RU

Жители Ярославской области возмутились высказыванием Дмитрия Нагиева

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU, Артём Устюжанин / MSK1.RU

В ярославских соцсетях разгораются настоящие баталии. Жители Переславля-Залесского обиделись на Дмитрия Нагиева. Люди решили, что в своем недавнем интервью артист оскорбил честь города.

Во время беседы с журналистами актер рассказывал об участии в новом сериале «Санкционер» (16+), где он исполняет главную роль. Часть съемок проводят в Переславле-Залесском, в частности рабочие смены пройдут в Ярославской области 3, 9 и 10 июня. В интервью Нагиев сказал, что много времени уходит на дорогу до съемочной площадки.

«Да, я дожил уже до тех седин, когда сам Жора Крыжовников позвонил мне и предложил. Я ему сказал: „Спасибо большое. Нет“. Ну просто около 40 смен — куда это годится? Я на эту смену ехал 2 часа 30 минут. Мы же снимаем в Мухо*** (вымышленное название географического объекта, обозначающего „провинциальный город, глухомань“. — Прим. ред.), а живем в Москве, но где там найдешь Мухо***? И вот у нас начался пинг-понг, переговоры, но он умеет с помощью своего красноречия и денег убеждать», — обмолвился в интервью МК.RU актер.

Дмитрий Нагиев — шоумен, актер театра и кино, актер дубляжа. Его фильмография насчитывает десятки фильмов и сериалов. Самые популярные из них: «Чистилище» (16+), «Палач» (18+), «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» (18+), «Кухня» (18+), «Катя: Военная история» (16+), «Физрук» (16+).

Жители Переславля решили, что Дмитрий назвал нецензурным словом именно город в Ярославской области.

О чем сериал «Санкционер»

О старте съемок «Санкционера» телеканал СТС объявил в апреле 2025 года. В центре сюжета — миллиардер Василий Баранов (его играет Дмитрий Нагиев. — Прим. ред.), который попал под иностранные санкции во время его визита на малую родину, в город Семиболотск, где он не был 30 лет.

«Василий обращается за поддержкой к семье, но с ним никто не разговаривает. Подумав, что причина кроется в его внезапной бедности, бывший олигарх решает снова разбогатеть, чтобы вернуть уважение отца (Александр Ильин — старший) и бывшей невесты (Любовь Толкалина), а ныне жены мэра (Марат Башаров)», — ранее указывали в пресс-службе телеканала.

Исполнительным продюсером является Жора Крыжовников (настоящее имя — Андрей Першин. — Прим. ред.), автор фильмов «Горько!» (18+), «Самый лучший день» (18+) и сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). Главные роли в картине также исполняют актриса Аглая Тарасова, известная по фильмам «Марафон желаний» (18+), «Лед» (12+) и «Холоп 2» (12+), и Анна Уколова, которая ранее снималась в сериалах «Дядя Леша» (16+) и «Плевако» (16+).

Переславль для съемок сериала с Нагиевым станет Семиболотском | Источник: Переславль Live / Vk.comПереславль для съемок сериала с Нагиевым станет Семиболотском | Источник: Переславль Live / Vk.com
Для съемок сериала на центральной площади установили сцену | Источник: Переславль Live / Vk.comДля съемок сериала на центральной площади установили сцену | Источник: Переславль Live / Vk.com

«Ходят слухи, что Нагиев сравнил Переславль с Мухо***. Ну наконец-то! Мы ж так и знали, что звёзды без Переславля не могут. У нас, между прочим, озеро Плещеево — рыба тут клюет, а не звездится. Комары уважают личное пространство (почти). И, главное, душевные люди, которые с юмором всё понимают. Так что, Дмитрий, если ты вдруг снова в наши края — чай, пироги, экскурсия по культурному Мухо*** — обеспечим!» — говорится в посте группы «Сплетник Переславль» во «ВКонтакте».

В комментариях люди тут же отреагировали.

«Я читала это его интервью, впечатление осталось с осадочком. Нравился мне вроде всегда этот актер, а теперь что-то разочаровалась. „Зазвездился“, что ли. Будучи знаменитостью такого масштаба, нужно уметь фильтровать то, что говоришь. Называть Переславль Мухо*** — это еще и подчеркивать свою необразованность», — написала Алена Новикова.

«Назвал Мухо*** — будь логичным и последовательным. Нечего тебе тут делать, вали», — возмутилась Наталия Каява.

Нашлись и те, кто близко к сердцу эти слова не принял.

«Ну а в чем он, собственно, не прав? Ну в целом, если не лицемерить? Инфраструктура убита, помойки не убирают, про дороги молчим. Несколько мест для туристов сделано, и всё! Мухо*** и есть», — написал Максим Васин.

Однако представитель актера Дмитрия Нагиева Елена Чайкина в беседе с 76.RU объяснила: обижаться переславцам не на что. Актер имел в виду другой город, какой именно — представитель Нагиева не уточнила.

«Он имел в виду другую локацию, которая уже была, прошла. А Переславль у нас только-только сейчас вступает», — рассказала корреспонденту Елена Чайкина.

Также она обратила внимание, что актер ранее никогда не был в Переславле-Залесском. Елена Чайкина подчеркнула, Нагиев «великолепно относится к съемкам в провинциях».

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Дмитрий Нагиев Переславль-Залесский Сериал
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Комментарии
16
Гость
1 час
Дмитрий Нагиев приглашаем в Ярославль, чтоб посмотрел на цены в транспорте, а также какой разбитый город у нас, так что милости просим в наш богом забытое не золотое яблоко 🍏, у нас то парки встряли, то оздоровление Волги ушло в никуда, рыбы тоже нет, так что есть что показать, да еще и больница обещанная не может сдаться одни слова
Гость
1 час
Приглашаем милости просим в Ярославль не золотого руна)))
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