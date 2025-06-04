«Экскурсию обеспечим»: ярославцы обиделись на актера Дмитрия Нагиева из-за резкой реплики о городе

О старте съемок «Санкционера» телеканал СТС объявил в апреле 2025 года. В центре сюжета — миллиардер Василий Баранов (его играет Дмитрий Нагиев. — Прим. ред.), который попал под иностранные санкции во время его визита на малую родину, в город Семиболотск, где он не был 30 лет.

«Василий обращается за поддержкой к семье, но с ним никто не разговаривает. Подумав, что причина кроется в его внезапной бедности, бывший олигарх решает снова разбогатеть, чтобы вернуть уважение отца (Александр Ильин — старший) и бывшей невесты (Любовь Толкалина), а ныне жены мэра (Марат Башаров)», — ранее указывали в пресс-службе телеканала.

Исполнительным продюсером является Жора Крыжовников (настоящее имя — Андрей Першин. — Прим. ред.), автор фильмов «Горько!» (18+), «Самый лучший день» (18+) и сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). Главные роли в картине также исполняют актриса Аглая Тарасова, известная по фильмам «Марафон желаний» (18+), «Лед» (12+) и «Холоп 2» (12+), и Анна Уколова, которая ранее снималась в сериалах «Дядя Леша» (16+) и «Плевако» (16+).