Ярославцев предупредили о чрезвычайной пожароопасности

В Ярославле и области ожидается 5-й класс чрезвычайной пожароопасности, что означает высокую вероятность возгораний и распространения пожара.
«Проявляйте особую осторожность при обращении с огнем, не разводите костры», — сообщили в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.
Чрезвычайная пожароопасность продлиться с 29 по 30 мая. В Министерстве также обратились к гражданам с просьбой быть внимательнее и осторожнее, а также напомнили, что телефон экстренных служб — 112.
На территории Ярославля и области также ожидается жаркая погода, +30 °С, на период с 29 по 30 мая.
Однако синоптики сообщили, что аномальная жара, которая пришла в Центральную Россию, уже скоро спадет. Нужно лишь переждать несколько знойных дней.