Ярославцев предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Жителей Ярославской области предупредили о чрезвычайной пожароопасности Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле и области ожидается 5-й класс чрезвычайной пожароопасности, что означает высокую вероятность возгораний и распространения пожара.

«Проявляйте особую осторожность при обращении с огнем, не разводите костры», — сообщили в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.

Чрезвычайная пожароопасность продлиться с 29 по 30 мая. В Министерстве также обратились к гражданам с просьбой быть внимательнее и осторожнее, а также напомнили, что телефон экстренных служб — 112.

На территории Ярославля и области также ожидается жаркая погода, +30 °С, на период с 29 по 30 мая.