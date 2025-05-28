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Город Ярославцев предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Ярославцев предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Температура поднимется до +30 °С

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2 комментария
Жителей Ярославской области предупредили о чрезвычайной пожароопасности | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖителей Ярославской области предупредили о чрезвычайной пожароопасности | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителей Ярославской области предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле и области ожидается 5-й класс чрезвычайной пожароопасности, что означает высокую вероятность возгораний и распространения пожара.

«Проявляйте особую осторожность при обращении с огнем, не разводите костры», — сообщили в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.

Чрезвычайная пожароопасность продлиться с 29 по 30 мая. В Министерстве также обратились к гражданам с просьбой быть внимательнее и осторожнее, а также напомнили, что телефон экстренных служб — 112.

На территории Ярославля и области также ожидается жаркая погода, +30 °С, на период с 29 по 30 мая.

Однако синоптики сообщили, что аномальная жара, которая пришла в Центральную Россию, уже скоро спадет. Нужно лишь переждать несколько знойных дней.

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Комментарии
2
Гость
13 часов
Я лето люблю за теплое море, За солнечный, светлый и ласковый день, За то, что гулять я могу на просторе И в полдень укрыться в зеленую тень. За теплые ночи и яркое утро, За спелые фрукты, за сладкий нектар, За звезды, что блещут в ночи перламутром, За темный, красивый на теле загар. А можно поехать на дачу, в деревню, И в речке купаться и загорать.
Гость
13 часов
Звонила 2 дня назад в службу 112, что рабочий на стройке развел костер прямо на земле, при этом был ветер в сторону жилых домов. Рядом дома с газовыми котлами. Ответили в службе что , приедет полиция проверить. И конечно никакого реагирования доблестных служб. Костер через 20 мин. затушил рабочий сам. Хорошо не случилось беды.
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