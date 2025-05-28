Надоела жара? Погода в Центральной России скоро изменится

Жара в Ярославскую область пришла ненадолго Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Синоптики сообщили, что аномальная жара, которая пришла в Центральную Россию, уже скоро спадет. Но перед этим еще предстоит пережить несколько знойных дней.

«Самым теплым обещает стать четверг — днем воздух прогреется до +27…+29°С. Регион будет оставаться под влиянием периферии обширного блокирующего антициклона с центром над Средней Волгой, который и не пропускает в центр Европейской России циклоны с дождями и прохладой», — рассказали в центре «Фобос».

В Ярославской области власти предупредили жителей о высокой пожароопасности. При этом продолжает действовать оранжевый уровень опасности, объявленный Гидрометцентом.

«Период предупреждения до 03:00 31 мая. На территории области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на 7°С и более», — отметили синоптики.

Меняться погода начнет в субботу, 31 мая.

«Местами прошумят кратковременные дожди, возможны грозы, и днем уже не выше +23…+25°С. В первый день календарного лета вероятность дождей будет невелика, а температура продолжит понижаться и вернется в климатическое русло», — отметили в «Фобосе».

Прогноз погоды на неделю для Ярославской области от Гидрометцентра:

среда, 28 мая: переменная облачность, без осадков. Температура днем: +24…+29 градусов;

четверг, 29 мая: переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью: +11…+16 градусов, днем: +25…+30 градусов;

пятница, 30 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь. Температура ночью: +10…+15 градусов, днем: +25…+30 градусов;

суббота, 31 мая: облачно, дождь. Температура ночью: +15 градусов, днем: +23 градуса;

воскресенье, 1 июня: облачно с прояснениями, временами дождь. Температура ночью: +12 градусов, днем: +21 градус;

понедельник, 2 июня: переменная облачность, небольшой дождь. Температура ночью: +9 градусов, днем: +22 градуса;

вторник, 3 июня: облачно, без осадков. Температура ночью: +10 градусов, днем: +22 градуса.