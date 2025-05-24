Три района Ярославля остались без горячей воды: когда дадут

В трех районах Ярославля не включили горячую воду Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Помимо Дзержинского района, где в обещанное время не включили горячую воду после гидравлических испытаний, без воды остались Кировский и Ленинский районы Ярославля, в которых также проводились подобные работы. Во всех трех районах вернуть воду должны были 23 мая. Но люди жалуются, что во многих домах ее нет до сих пор.

Ситуацию по центральным районам прокомментировали в ТГК-2:

«По информации Ярославских тепловых сетей по итогам гидравлических испытаний, которые проводятся ежегодно по окончании отопительного периода, был выявлен дефект на подающем трубопроводе в районе дома № 28 по улице Полиграфической. Для предотвращения развития дефекта организован ремонт участка теплосети. На время ремонта подача горячей воды будет осуществляться по обратному трубопроводу. Компания приносит извинения за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к проводимым работам. Проведение профилактических ремонтов тепловых сетей по итогам испытаний в межотопительный период позволяет избежать аварийных ситуаций и отключения отопления в холода».

Окончание работ и полноценное включение воды в этих районах ожидается к 29 мая.

Напомним, в Дзержинском районе причина отсутствия воды аналогична — выявленный на сетях дефект. Из-за него пока перекрыт обратный трубопровод. По подающему вода должна поступать в дома, но она будет не до конца прогретой. Впрочем, жители Брагина сообщают, что даже такой у многих из них до сих пор нет.

Полностью восстановить горячее водоснабжение в Дзержинском районе обещают в понедельник, 26 мая.