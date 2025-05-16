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Город В Ярославле опубликован обновленный график отключения горячей воды по районам

В Ярославле опубликован обновленный график отключения горячей воды по районам

Даты сдвинулись из-за продления отопительного периода

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1 комментарий
В Ярославле обновили график отключения горячей воды | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле обновили график отключения горячей воды | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле обновили график отключения горячей воды

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле опубликован новый график отключений горячей воды. Ранее озвученные даты были частично сдвинуты из-за возобновления отопительного сезона.

По традиции, воду в домах ярославцев в конце весны — летом будут отключать несколько раз — на период гидравлических испытаний, а затем на время ремонтов сетей.

«Гидравлические испытания тепловых сетей — это плановое регламентное мероприятие с целью проверки плотности и прочности трубопроводов и оборудования, которое проводится путем повышения давления сетевой воды в трубопроводах до величины в 1,25 раза превышающей рабочее. На период проведения гидравлических испытаний и последующего ремонта тепловых сетей горячее водоснабжение у потребителей будет отсутствовать», — прокомментировали 15 мая в ТГК-2.

Когда отключат горячую воду на гидравлические испытания в Ярославле:

  • Ленинский и Кировский районы (дома, подключенные к ТЭЦ-1): 3–4 июня — испытания, 6 июня — включение горячего водоснабжения;

  • Ленинский, Кировский районы (дома, подключенные к ТЭЦ-2): 20–21 мая — испытания, 23 мая — включение горячего водоснабжения;

  • Дзержинский район: 20–21 мая — испытания, 23 мая — включение горячего водоснабжения;

  • Фрунзенский и Красноперекопский районы: 20–22 мая — испытания, 4 июня — включение горячего водоснабжения;

  • Заволжский район (дома, подключенные к Ляпинской котельной): 27 мая — испытания, 29 мая — включение горячего водоснабжения.

График отключения горячей воды в 2025 году по адресам

Напомним, первый график отключения горячей воды был опубликован в конце апреля, после решения властей об окончании отопительного сезона в регионе. Однако из-за наступившего похолодания тепло в домах подключили снова. В результате окончательно отопительный сезон в Ярославле завершился с 15 мая.

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Екатерина Лещенкова
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Комментарии
1
Гость
34 минуты
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