В Ярославле опубликован обновленный график отключения горячей воды по районам

В Ярославле опубликован новый график отключений горячей воды. Ранее озвученные даты были частично сдвинуты из-за возобновления отопительного сезона.
По традиции, воду в домах ярославцев в конце весны — летом будут отключать несколько раз — на период гидравлических испытаний, а затем на время ремонтов сетей.
«Гидравлические испытания тепловых сетей — это плановое регламентное мероприятие с целью проверки плотности и прочности трубопроводов и оборудования, которое проводится путем повышения давления сетевой воды в трубопроводах до величины в 1,25 раза превышающей рабочее. На период проведения гидравлических испытаний и последующего ремонта тепловых сетей горячее водоснабжение у потребителей будет отсутствовать», — прокомментировали 15 мая в ТГК-2.
Когда отключат горячую воду на гидравлические испытания в Ярославле:
Ленинский и Кировский районы (дома, подключенные к ТЭЦ-1): 3–4 июня — испытания, 6 июня — включение горячего водоснабжения;
Ленинский, Кировский районы (дома, подключенные к ТЭЦ-2): 20–21 мая — испытания, 23 мая — включение горячего водоснабжения;
Дзержинский район: 20–21 мая — испытания, 23 мая — включение горячего водоснабжения;
Фрунзенский и Красноперекопский районы: 20–22 мая — испытания, 4 июня — включение горячего водоснабжения;
Заволжский район (дома, подключенные к Ляпинской котельной): 27 мая — испытания, 29 мая — включение горячего водоснабжения.
Напомним, первый график отключения горячей воды был опубликован в конце апреля, после решения властей об окончании отопительного сезона в регионе. Однако из-за наступившего похолодания тепло в домах подключили снова. В результате окончательно отопительный сезон в Ярославле завершился с 15 мая.