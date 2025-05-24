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Город В районе Ярославля сдвинули дату включения горячей воды после испытаний: когда ждать

В районе Ярославля сдвинули дату включения горячей воды после испытаний: когда ждать

Причиной отсутствия ресурса в Брагине стали дефекты на сетях

2 798
16 комментариев
Перенесли дату включения горячей воды в Дзержинском районе | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПеренесли дату включения горячей воды в Дзержинском районе | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Перенесли дату включения горячей воды в Дзержинском районе

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Дзержинском районе Ярославля сдвинули дату включения горячей воды после гидравлических испытаний. Воды в районе не было с понедельника, 19 мая. По графику дать ее должны были в пятницу, 23 мая. Однако этого не произошло.

«Ни помыться, ни прибраться!», — жалуются люди.

Узнать причину многие не могут — в звонковом центре eправляющей компании Дзержинского района очередь из абонентов. Ответа нужно ждать по часу и больше.

Ситуацию прокомментировали в ТГК-2. В компании сообщили, что причиной отсутствия воды стали выявленные на сетях дефекты.

«По итогам гидравлических испытаний, которые проводятся ежегодно по окончании отопительного периода, было выявлено два дефекта на магистральном трубопроводе в районе домов № 75 и 77 по Ленинградскому проспекту. Для предотвращения развития дефектов организован ремонт, подача горячей воды осуществляется по подающему трубопроводу. После ремонта будет произведено заполнение и промывка теплосети, горячее водоснабжение будет восстановлено. Компания приносит извинения за временные неудобства и напоминает, что благодаря гидравлическим испытаниям дефекты на трубопроводах выявляются заранее для исключения возможных проблем в отопительный период», — сообщили порталу 76.RU в ТГК-2.

Как пояснили в компании, в ремонте находится обратный трубопровод. По подающему вода поступает в дома, но она не достаточно прогрета. Впрочем, как сообщают жители района, у многих пока нет и такой.

Полноценно горячую воду в Брагине обещают дать только в понедельник, 26 мая.

Напомним, график проведения гидравлических испытаний в этом году изменили из-за того, что отопительный период был продлен. Новые даты мы публиковали в этом материале.

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Комментарии
16
Гость
4 часа
ТГК 2, вопрос к вашей компании, почему вы не делаете всё во время?, вы берёте такие безумные, огромные счета за отопление и горячую воду, всё надо ремонтировать как следует, на совесть, что бы население не страдало 👹👹👹
Гость
4 часа
Значит не раньше среды помоемся. Пока прогреется, пока ржавчина стечет...
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