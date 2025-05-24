В районе Ярославля сдвинули дату включения горячей воды после испытаний: когда ждать

Перенесли дату включения горячей воды в Дзержинском районе Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Дзержинском районе Ярославля сдвинули дату включения горячей воды после гидравлических испытаний. Воды в районе не было с понедельника, 19 мая. По графику дать ее должны были в пятницу, 23 мая. Однако этого не произошло.

«Ни помыться, ни прибраться!», — жалуются люди.

Узнать причину многие не могут — в звонковом центре eправляющей компании Дзержинского района очередь из абонентов. Ответа нужно ждать по часу и больше.

Ситуацию прокомментировали в ТГК-2. В компании сообщили, что причиной отсутствия воды стали выявленные на сетях дефекты.

«По итогам гидравлических испытаний, которые проводятся ежегодно по окончании отопительного периода, было выявлено два дефекта на магистральном трубопроводе в районе домов № 75 и 77 по Ленинградскому проспекту. Для предотвращения развития дефектов организован ремонт, подача горячей воды осуществляется по подающему трубопроводу. После ремонта будет произведено заполнение и промывка теплосети, горячее водоснабжение будет восстановлено. Компания приносит извинения за временные неудобства и напоминает, что благодаря гидравлическим испытаниям дефекты на трубопроводах выявляются заранее для исключения возможных проблем в отопительный период», — сообщили порталу 76.RU в ТГК-2.

Как пояснили в компании, в ремонте находится обратный трубопровод. По подающему вода поступает в дома, но она не достаточно прогрета. Впрочем, как сообщают жители района, у многих пока нет и такой.

Полноценно горячую воду в Брагине обещают дать только в понедельник, 26 мая.