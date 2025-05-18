В многоквартирном доме в Ярославле устранили утечку газа Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











После публикации 76.RU в многоквартирном доме в центре Ярославля устранили утечку газа. О проблеме сообщила одна из жительниц дома, у которой в квартире и была замечена небольшая утечка. По словам Елены, она обращалась в разные инстанции, но не смогла получить должного ответа, что ей делать.

«Я почувствовала запах газа. Сделала мыльную пену и нанесла на вентиль. На месте надувались пузырьки, так и обнаружила, что есть утечка газа. Два проверяющих подтвердили мне это», — рассказала ярославна.

13 мая на нашем сайте вышла публикация с историей ярославны. В этот же день дело сдвинулось с мертвой точки. В 10 квартирах в доме отключили газ, и жильцам пообещали выехать по адресу для проведения проверки. Четыре дня в подъезде частично не было газа. 16 мая к Елене выехали специалисты.