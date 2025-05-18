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Город Проблема В многоквартирном доме в центре Ярославля устранили утечку газа

В многоквартирном доме в центре Ярославля устранили утечку газа

Этого удалось добиться после публикации 76.RU

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1 комментарий
В многоквартирном доме в Ярославле устранили утечку газа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ многоквартирном доме в Ярославле устранили утечку газа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В многоквартирном доме в Ярославле устранили утечку газа

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

После публикации 76.RU в многоквартирном доме в центре Ярославля устранили утечку газа. О проблеме сообщила одна из жительниц дома, у которой в квартире и была замечена небольшая утечка. По словам Елены, она обращалась в разные инстанции, но не смогла получить должного ответа, что ей делать.

«Я почувствовала запах газа. Сделала мыльную пену и нанесла на вентиль. На месте надувались пузырьки, так и обнаружила, что есть утечка газа. Два проверяющих подтвердили мне это», — рассказала ярославна.

13 мая на нашем сайте вышла публикация с историей ярославны. В этот же день дело сдвинулось с мертвой точки. В 10 квартирах в доме отключили газ, и жильцам пообещали выехать по адресу для проведения проверки. Четыре дня в подъезде частично не было газа. 16 мая к Елене выехали специалисты.

«Устранили утечку, смазав кран. Ребята сказали, что в дальнейшем лучше заменить его. Раньше эти краны смазывали раз в год, — поделилась с нами Елена. — Только вышла ваша статья, и сразу отреагировали. Спасибо!»

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Утечка газа Многоквартирный дом
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Комментарии
1
Гость
30 минут
Вместо того, чтобы сменить кран, собственница издевается над жильцами дома, которым на 4 дня отключили газ. Наверняка ей уже говорили о необходимости смены крана при проверках газового оборудования
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